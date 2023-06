Cresceram! Simaria se derrete pelos filhos em rara aparição: “Lindo da mamãe”

Simaria aproveitou dia de folga para fazer compras com os herdeiros em shopping caríssimo de São Paulo

Na tarde da última sexta-feira, 17, Simaria fez uma rara aparição ao lado dos filhos, Giovanna, de dez anos, e Pawel, de sete, em um shopping de luxo localizado em São Paulo. Os dois herdeiros são frutos da relação da cantora com o ex-marido, o empresário Vicente Escrig, de quem se separou em julho do ano passado.

A ex-dupla de Simone Mendes, que procura sempre ser discreta em relação à exposição dos filhos, chamou a atenção justamente por surgir ao lado das crianças nas redes sociais. Por meio do Stories do Instagram, a mamãe coruja mostrou que se divertiu à beça no momento de lazer com os pequenos.

“Lindo da mamãe, olha que bolsa linda”, babou ela, ao exibir a mochilinha que o filho elegeu para o passeio. Em seguida, Simaria não se conteve e também exibiu o acessório de grife da primogênita. “Como você está linda de chapéu, minha filha… linda!”, disse ela. Os fãs de Simaria ficaram encantados com a beleza das crianças e exaltaram a família de Simaria na web.

Na última quinta-feira, 15, Simaria viu seu nome ficar em evidência novamente apósLeo Dias telefonar para seu ex-marido em rede nacional, durante o Fofocalizando.Durante a conversa, Vicente Escrig disse que tudo o que tem feito é para que consiga ver novamente os filhos. "O contato de um filho com pai ou mãe nunca deveria acontecer. Isso tá acontecendo devido a muitos erros que aconteceram", esclareceu.

No início do mês, Simaria Mendes causou alvoroço em suas redes sociais. Em suma, a morena pegou os fãs de surpresa e deu um spoiler de seu próximo passo profissional em seu perfil oficial no Twitter.

Com a carreira pausada desde o fim da dupla com sua irmã, Simone Mendes, a cantora surpreendeu ao divulgar seu canal solo no Youtube. Ela ainda aproveitou a oportunidade para revelar que está trabalhando em um novo projeto, mas não entregou muitos detalhes sobre a novidade.

"Família, vão se inscrevendo! Tô preparando uns trem pra vocês", Simaria escreveu na publicação ao compartilhar o link de seu canal, que conta com dois vídeos, publicados antes do fim da dupla sertaneja. Os fãs vibraram com a novidade nos comentários: “Esperei tanto por essa notícia, vem muito aí!”, escreveu um seguidor. “Ela está voltando”, disse outro. "Ansiedade tá a mil", comentou uma terceira.