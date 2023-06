Leo Dias liga para o ex de Simaria que faz revelação bombástica: "Perdi tudo"

Leo Dias liga para o ex marido da sertaneja durante o 'Fofocalizando'; veja

O jornalista Leo Dias pressionou o ex-marido de Simaria ao vivo durante o Fofocalizando nesta quinta-feira, 15. Ele pegou o telefone e ligou para o rapaz para tentar entender porque ele decidiu escrever um livro contando a história do casal.

Durante a conversa, Vicente Escrig explicou que quer que o livro sirva de ajuda para outros homens."Já que eu perdi tudo, eu quero que pessoas estejam na mesma situação tenham um guia do que podem ser feitos para que isso não possam acontecer", afirmou.

Ele ainda disse que tudo o que tem feito é para que consiga ver novamente os filhos. "O contato de um filho com pai ou mãe nunca deveria acontecer. Isso tá acontecendo devido a muitos erros que aconteceram", esclareceu.

Na entrevista, o empresário também disse que recebeu convite para participar do reality A Fazenda, mas que não pretende fazer parte da atração. "Eu não quero fama, tenho um estilo de vida tranquilo e não preciso de muito dinheiro", disse ele.

Ironias ao vivo

O programa Fofocalizando desta quinta-feira (15) também foi marcado por outro momento: ela ironizou o barraco que rolou no programa envolvendo a harmonização facial do ator Stênio Garcia. Logo na abertura da atração, os apresentadores reagiram com bom humor e colocaram panos quentes na confusão que gerou grande repercussão.

Ao vivo, Chris Flores brincou na abertura da atração. Primeiro, ela mostrou que Leo Dias não estava no palco. "Será que chegou no RH? Que ela conseguiu falar com o patrão?", brincou a comandante do vespertino fazendo referência ao pedido de demissão que rolou ao vivo.