Demitido? Fofocalizando ironiza confusão e Leo Dias revela visita ao RH após barraco

Fofocalizando ironiza confusão que rolou no dia anterior; Chris Flores colocou panos quentes

O programa Fofocalizando desta quinta-feira (15) ironizou o barraco que rolou no programa envolvendo a harmonização facial do ator Stênio Garcia. Logo na abertura da atração, os apresentadores reagiram com bom humor e colocaram pontos quentes na confusão.

Ao vivo, Chris Flores brincou na abertura da atração. Primeiro, ela mostrou que Leo Dias não estava no palco. "Será que chegou no RH? Que ela conseguiu falar com o patrão?", brincou a comandante do vespertino fazendo referência ao pedido de demissão que rolou ao vivo.

Gaby Cabrini então entrou na brincadeira. "Aqui nada tem cortes, nem a língua do Leo Dias", avisou ela. Após a exibição de uma série de reportagens, o jornalista finalmente apareceu e soltou o verbo sobre o que rolou no dia anterior.

"Passei no RH, Silvio ligou pra cá. Vamos entregar as verdades, né? Quando desliga a câmera, todo mundo fala as verdades, mas eu falo com a câmera ligada", disse ele que estava presencialmente nos estúdios do SBT.

Relembre a confusão

Mari Saade, esposa do ator Stênio Garcia, quebrou o pau com o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizandoexibido nesta quarta-feira, 14. É que a repercussão da harmonização facial realizada pelo ator segue em alta.

Ao vivo, ela explicou que o rosto do marido estava inchado não por culpa do procedimento e sim porque ele está usando uma medicação após sofrer uma lesão na academia . "Ele tá tomando um corticoide que incha porque ele pega muito pesado na academia", esclareceu ela. "A gente foi no hospital. Ele tem a mania de botar muito peso, quando ele tá sozinho faz as estripulias dele. E a dor ciática é terrível, eu já tive e fiquei na cadeira de rodas", explicou ela.

Mari Saade então criticou a "imprensa do mal" que criticou o resultado do procedimento. "Pegaram o pior ângulo. A gente sabe que ficou maravilhoso, foi uma obra de arte. Internet é coisa de ninguém", disparou.