Esposa de Stênio Garcia se revolta e pede a demissão de Leo Dias ao vivo: "Absurdo"

Esposa de Stênio Garcia se revolta com repercussão da harmonização facial do ator; pau quebrou ao vivo

Mari Saade, esposa do ator Stênio Garcia, quebrou o pau com o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando exibido nesta quarta-feira, 14. É que a repercussão da harmonização facial realizada pelo ator segue em alta.

Ao vivo, ela explicou que o rosto do marido estava inchado não por culpa do procedimento e sim porque ele está usando uma medicação após sofrer uma lesão na academia . "Ele tá tomando um corticoide que incha porque ele pega muito pesado na academia", esclareceu ela. "A gente foi no hospital. Ele tem a mania de botar muito peso, quando ele tá sozinho faz as estripulias dele. E a dor ciática é terrível, eu já tive e fiquei na cadeira de rodas", explicou ela.

Mari Saade então criticou a "imprensa do mal" que criticou o resultado do procedimento. "Pegaram o pior ângulo. A gente sabe que ficou maravilhoso, foi uma obra de arte. Internet é coisa de ninguém", disparou.

Foi então que Leo Dias entrou ao vivo e detonou a postura da esposa de Stênio Garcia porque entendeu que ela não gostou de um comentário seu ao vivo . "Eu falei que ficou exagerado, isso é só minha opinião. Se vai aparecer na televisão, é porque tá suscetível à opinião alheia", afirmou ele de forma agressiva.

Marilene Saade então ameaçou os jornalistas e disse que Silvio Santos deveria demitir Leo Dias . "Não era pra ele, se a carapuça entrou quando eu disse "imprensa do mal" (...) Vocês só querem audiência e estão me expondo aqui na minha casa. Acho que o Silvio Santos deve demitir esse cara. Eu vou massacrar vocês. É um absurdo", disse ela que foi aos prantos.

Mudou o visual

A mudança no visual do ator foi exibida pelo programa Fofocalizando nesta terça-feira, 13. Ele passou por uma série de procedimentos estéticos e surgiu jovial."Ele tirou de letra, não reclamou de nada. Ele dormiu fazendo o procedimento", contou a médica. O programa exibiu o antes e depois do ator de 91 anos. "A gente trabalhou bastante com a sustentação, com o malar. A gente preencheu o bigode chinês, a boca, a mandíbula. A gente vai ver a grande mudança", avisou ela.