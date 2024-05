Avril Lavigne morreu e foi substituída? Cantora é direta ao falar de teoria

Avril Lavigne falou sobre a teoria de que teria morrido aos 18 anos e sido substuída por uma sósia chamada Melissa Vandella

A teoria de que a cantora Avril Lavigne teria morrido aos 18 anos e sido substuída por uma sósia chamada Melissa Vandella circula na internet há algum tempo. Nesta quarta-feira,15, a famosa participou do podcast Call Her Daddy, apresentado por Alex Cooper, e deu sua opinião sobre o assunto.

O tema veio à tona quando a apresentadora questionou qual a teoria da conspiração mais maluca que cantora tinha conhecimento sobre ela. Avril, por sua vez, respondeu: "Sei do que você está falando". Em seguida, ela comentou o boato, que ganhou força em razão da aparência jovem da artista.

“É simplesmente engraçado para mim. De um lado, tem as pessoas falando: ‘Você não mudou nadinha, não envelheceu’. Mas outras pessoas estão nessa teoria da conspiração de que eu não sou eu mesma”, falou a intérprete de Complicated.

E completou: "Sinceramente, não é tão ruim assim. Poderia ser pior, certo? É uma boa teoria. Não acho que seja negativo. Não é algo tão esquisito. Obviamente, eu sou eu, então tudo é muito burro".

Durante o papo, Lavigne falou de outros artistas que lidam com especulações parecidas. Mas a apresentadora reagiu dizendo que, no caso da artista, o rumor é mais evidentes. "É insano que você não tenha envelhecido. Estou te encarando e percebo que você está igualzinha a quando era mais nova", observou.

Veja o episódio do podcast:

Avril Lavigne e Tyga terminam relacionamento

Em junho do ano passado, a cantora e o rapper Tyga colocaram um ponto final no namoro após quatro meses de relacionamento. Segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, a decisão de acabar com o affair partiu dos dois e não houve qualquer tipo de briga. Durante o relacionamento, a cantora chegou a ser surpreendida pelo parceiro com uma corrente feita de diamantes, avaliada em cerca de R$422 mil.