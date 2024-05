Jornalista vira alvo de críticas ao comparar roubo de joias com tragédia no RS

Um comentário da jornalista Eliane Cantanhêde comparando um drama de sua vida pessoal com enchentes do RS viralizou nas redes sociais

A jornalista Eliane Cantanhêde chamou atenção dos telespectadores na noite de quinta-feira, 15, durante o programa 'Em Pauta', da GloboNews. Isso porque a comunicadora mencionou um episódio de sua vida pessoal ao falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul.

Ao comentar sobre as perdas das vítimas das enchentes, Eliane recordou o roubo de suas joias, ocorrido no final do ano passado. "Você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo", iniciou ela.

E completou: "Roubaram as minhas joias no Natal de 2023, foi doloridíssimo. Eu fico imaginando quem perdeu a casa, quem deu um duro danado para comprar uma geladeira, um fogão, uma cama, e não tem mais nada. A casa debaixo d’água".

O comentário da jornalista, no entanto, dividiu opiniões na web. Enquanto alguns internautas criticaram a 'gafe' de Eliane Cantanhêde, outros a defenderam e explicaram o contexto utilizado por ela durante a fala.

"Classista? Imagina", comentou uma usuária do site X, antigo Twitter. "Eu tava vendo ao vivo e duvidei do que eu tinha escutado. Fiquei achando que eu estava maluca, pois ela falou isso mesmo e depois falou da tragédia do RS. Como se fosse algo similar, como se as perdas fossem iguais e pudessem estar na mesma frase", disse outra.

"Ela quis dizer que se doeu muito perder as joias, que é algo supérfluo, imagina quem perdeu tudo. O problema é que hoje em dia as pessoas não sabem interpretar nada", interpretou um seguidor.

O Porta dos Fundos ta cada vez melhor. pic.twitter.com/MqgxmpFsTs — Leandro Demori (@demori) May 16, 2024

Jornalista da Globo viraliza ao tentar explicar acidente inusitado no Rio

A jornalista Silvana Ramiro, da TV Globo, viralizou nas redes sociais ao tentar explicar um acidente inusitado e gravíssimo que aconteceu no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 15. Enquanto as imagens eram exibidas, ela detalhava o ocorrido para os telespectadores.

"Esse Onix estava indo para a Barra, o motorista passou mal, o carro capotou, invadiu a pista contrária, pegou um motociclista que foi atropelado pelo caminhão da Coca-Cola. O motorista da Coca-Cola estava rebocando uma outra moto", começou ela.

E completou: "No fim das contas, a polícia descobriu que uma moto era roubada e a outra era furtada porque o dono da moto apareceu no local porque estava monitorando tudo pelo GPS. Histórias do Rio de Janeiro que você só vê no Rio de Janeiro". Confira!