Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt dá show de dança em novo vídeo

Vídeo de Shiloh, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, dançando em estúdio repercute nas redes sociais por causa do talento da jovem

Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, a jovem Shiloh, de 18 anos, mostrou que é dançarina. Nesta semana, um vídeo dela dançando em um estúdio repercutiu nas redes sociais e surpreendeu os internautas.

A imagem foi compartilhada pelo coreógrafo Lil Kelaan Carter no Instagram e mostrou a herdeira do ex-casal dando um show nos passinhos com muito gingado e estilo. Ela dançou ao som de Tanzania, de Uncle Waffles e Tony Duardo. “Os movimentos dela são doidos. Obrigado por sua energia”, disse o coreógrafo.

Vale lembrar que Shiloh é discreta e quase não aparece publicamente com os pais, assim como seus irmãos.

Shiloh decide morar com Brad Pitt

O ator Brad Pitt está radiante com uma decisão de sua filha Shiloh, fruto do casamento com Angelina Jolie. A menina de 17 anos decidiu se mudar para a casa do pai depois de morar com a mãe por vários anos.

De acordo com a revista In Touch, a mudança deverá acontecer em breve e a jovem vai morar com o pai na mansão dele em Los Feliz, que é avaliada em US$ 8,3 milhões. “Shiloh não está infeliz com Angelina, mas ela fará 18 anos em breve e quer agitar a vida. Além disso, ela adora Brad e sempre foi a filhinha do papai. Brad ficou em êxtase quando Shiloh tomou a decisão”, disse uma fonte da publicação.

Angelina Jolie não teria ficado nada feliz com a decisão da filha, já que ela lutou pela guarda dos filhos quando se separou do ex-marido há cerca de oito anos. Apesar da mudança para a casa do pai, Shiloh vai continuar morando perto da mãe e poderá ir lá quando quiser para visitá-la.

Vale lembrar que Brad Pitt e Angelina Jolie tiveram seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.