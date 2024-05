Virginia Fonseca fica impressionada com carrão da filha de Leonardo: ‘Tá montada’

Ao sair da festa da filha, Virginia Fonseca ficou impressionada ao ver o carrão da filha mais discreta de Leonardo, Monyque Costa

Na última quinta-feira, 30, Virginia Fonseca recebeu amigos e familiares em uma grande festa para comemorar o aniversário de três anos de sua filha com Zé Felipe, Maria Alice. A influenciadora foi surpreendida ao sair do evento e ao se deparar com o carrão de Monyque Costa, conhecida por ser a filha mais discreta de seu sogro, o cantor Leonardo.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou o momento em que Monyque deixava o evento em uma nova caminhonete preta. Embora não tenha revelado o modelo do veículo, a influenciadora digital destacou que sua cunhada estava saindo da festa em um carrão imponente e aproveitou para brincar com os amigos.

“Eita, eita, eita, bixa! Ela tá montada! Caraca, ela tá montada! Ela tá de caminhonete! Solta o anjo da boneca”, Virginia gritou enquanto a jovem entrava em seu novo carrão. Logo em seguida, Lucas Guedez, amigo e coapresentador da influenciadora em seu programa no SBT, não perdeu a oportunidade e se jogou sobre a traseira do carro.

Em tom de brincadeira, Monyque mandou o influenciador sair do veículo: “Sai daí, vai quebrar minha caminhonete”, disse ela enquanto dava risada e se despedia da família para deixar o evento. Vale mencionar que Monyque é a segunda filha do cantor sertanejo Leonardo, fruto de um antigo relacionamento dele com a empresária Sandra Helena.

Diferente dos irmãos, ela segue uma vida discreta e prefere não compartilhar muitos detalhes da vida pessoal. No entanto, recentemente ela passou a dividir conteúdos sobre sua profissão. Formada em Relações Internacionais e Agronomia, Monyque trabalha como influenciadora digital no mundo agro em suas redes sociais, com pouco mais de 600 mil seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Isabella Costa (@monyqueisabellacosta)

Filha de Leonardo surge com a namorada em festa da família:

Na última quinta-feira, 30, Monyque Costa, a filha mais discreta do cantor Leonardo, surpreendeu ao aparecer acompanhada na festa de aniversário de sua sobrinha, Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Apesar de ser bastante reservada, Monyque marcou presença no evento e posou ao lado de sua namorada, Jessica Kalossi.

Em cliques feitos pelos fotógrafos presentes no evento, Monyque, que raramente aparece em eventos da família, posou com uma calça preta e uma regata nude. Ao seu lado, sua namorada, que usava um conjunto colorido, também chamou atenção. Nas fotos, elas aparecem sorridentes e em clima de intimidade; confira os cliques!