Polícia aponta linha de investigação sobre a morte de Djidja Cardoso

Ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso faleceu aos 32 anos e a causa da morte segue sob investigação policial

A morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido no Festival de Parintins, segue em investigação policial. Nesta sexta-feira, 31, a linha de investigação foi revelada pela imprensa brasileira e aponta para uma possível causa da morte dela.

De acordo com o portal Leo Dias, um documento demonstrou que o delegado do caso trabalha com a hipótese de que ela tenha falecido em decorrência da overdose por uma substância ilícita. Além disso, familiares dela foram presos nesta semana por associação com o crime.

Segundo o site G1, os familiares estariam envolvidos com a venda de cetamina, que é um anestésico de uso humano e veterinário e pode causar efeitos alucinógenos. Recentemente, o ator Matthew Perry, que interpretou o Chandler na série Friends, faleceu em decorrência do uso de cetamina. Por enquanto a causa da morte de Djidja não foi oficialmente revelada.

A morte de Djidja

Djidja Cardoso foi encontrada sem vida na manhã de terça-feira, 28, e sua morte foi confirmada pela família. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada. Ela tinha 32 anos de idade e ficou conhecida na região de Manaus, Amazonas, por ter interpretado a Sinhazinha da Fazenda no Boi Garantido entre os anos de 2016 e 2020 no Festival Folclórico de Parintins. Ela se aposentou do cargo no festival e abriu um salão de beleza com sua família.

Em um comunicado, a família dela rebateu os rumores em torno do falecimento."A família de Djidja Cardoso se encontra consternada já que, diante da dor de sua partida, está sendo obrigada a lidar com notícias falsas e polêmicas quando a causa de sua morte. Por conta disso, a família vem a público informar que toda e qualquer circunstância que envolve seu falecimento será esclarecida perante às autoridades. Por fim, agradece o apoio e as orações de todos", afirmaram.