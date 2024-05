William Bonner leva casal de idosos desabrigados para a redação e emociona

Emocionante! William Bonner leva casal de idosos que conheceu em abrigo para a redação do jornal no RS; apresentador contou história comovente deles

O apresentador William Bonner emocionou no Jornal Nacional desta quarta-feira, 15, ao levar um casal de senhores desabrigados para a redação da Globo no Rio Grande do Sul. O jornalista então compartilhou a história comovente que protagonizou com os dois.

Na última semana, o comunicador fez o jornal no ginásio da PUC e na plateia o casal estava muito atento acompanhando a edição pelo celular. A equipe então percebeu os dois e levou seu Luís Carlos para conhecer William Bonner após o fim do programa. Para o momento, o senhor teria pedido um paletó emprestado para ficar elegante ao conhecer o jornalista.

A história então emocionou muito o global, que para retribuir o carinho, resolveu levar os dois para a redação para acompanhar o Jornal Nacional ao vivo. William Bonner então apresentou seu Luís Carlos e dona Jurema para seus telespectadores.

Há uma semana, o jornalista conheceu o senhor e comapartilhou o encontro emocionante em sua rede social. Em meio a alguns ataques, que a imprensa está sofrendo de alguns civis, o apresentador valorizou a iniciativa do senhor. "Nossa profissão é difícil. A cada dia, mais e mais. No Brasil e lá fora. Mas tem isso", desabafou Bonner na ocasião.

🚨VEJA: William Bonner abraça casal de idosos desabrigados e diz que estará em contato com a equipe da Globo no Rio Grande do Sul para prestar todo o apoio. pic.twitter.com/hFraHxXF7o — CHOQUEI (@choquei) May 15, 2024

Nesta quarta (15), William Bonner deixa a sede da TV Globo no Rio Grande do Sul, a RBS, e volta aos estúdios no Rio de Janeiro para apresentar o #JornalNacional. Ainda assim, a equipe de reportagem continua com a parceria com a RBS, trazendo a cobertura das enchentes no estado. pic.twitter.com/clTjLx1zrp — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 16, 2024

Look diferente do William Bonner

O apresentador William Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente no dia 6 de maio. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região.

Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite.

A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas. "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre. Nada de formalidades ou protocolos, é desse jeito", afirmou outro. "Edição histórica do Jornal Nacional hoje na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Bonner mostrando que de terno ou de camiseta, o que importa é a notícia.", afirmou mais um.