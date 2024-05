Cantora Yasmin Santos assume publicamente namoro com influenciadora

Apesar do romance não ser novidade, a cantora Yasmin Santos fez sua primeira declaração pública para a namorada; confira!

A cantora Yasmin Santos está namorando! A artista sertaneja publicou a primeira declaração de amor para a influenciadora Maria Venture na noite de quarta-feira, 15, e encantou os fãs ao assumir publicamente a relação, que iniciou há alguns meses.

Através das redes sociais, a namorada de Yasmin compartilhou alguns registros de momentos especiais do casal. As duas se conheceram em dezembro de 2023 e confirmaram o romance em março deste ano.

Apesar da relação não ser uma novidade aos fãs da cantora, essa é a primeira vez que as duas trocam declarações nas redes. "Os teus sonhos se tornaram os meus. Te ver brilhar me fez transbordar de felicidade, Yasmin. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Obrigada por me fazer sentir tanto", escreveu Maria Venture na legenda da postagem.

Apaixonada, Yasmin Santos fez questão de retribuir a mensagem carinhosa da namorada e deixou um recado especial nos comentários: "Eu só quero te agradecer pelas inúmeras vezes em que você me enxergou da melhor forma que sou, pela sua capacidade de me olhar devagar, já que nessa vida muita gente já me olhou depressa demais", iniciou a artista.

E completou: "Você me ensinou que o que sustenta o amor não são grandes coisas de vez em quando, são pequenas coisas todos os dias. Obrigada por me apoiar e abraçar os meus sonhos. Saiba que os seus também são meus. Eu te amo".

Yasmin Santos estava solteira desde que anunciou o fim de seu relacionamento com a tiktoker e influencer Ana Sprot, em junho de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Venture (@mariaventure)

Yasmin Santos revela quantos quilos eliminou após a bariátrica

A cantora Yasmin Santos já vê os resultados da cirurgia bariátrica na balança. Ela passou pela cirurgia de redução do estômago em novembro de 2023 e, agora, revelou quantos quilos já emagreceu.

Em conversa no site Conceito Sertanejo, a artista contou que eliminou 32 quilos até agora. "Fiz uma redução de estômago em novembro do ano passado, e já eliminei aí 32 quilos, por isso a diferença aí tão exorbitante. Estou muito feliz, saúde, e autoestima", disse ela.

E completou: "Não foi por estética, foi 100% saúde, mas depois que o corpo foi mudando, acabou se tornando por estética, porque a gente acaba gostando do que ver cada vez mais".