Locutor esportivo Silvio Luiz morre aos 89 anos

A morte do locutor esportivo Silvio Luiz foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 16, pela Record TV

O locutor esportivo Silvio Luiz faleceu na manhã desta quinta-feira, 16, os 89 anos de idade. Ele estava internado em um hospital de São Paulo. A causa da morte foi falência de múltiplos órgãos.

Ele deixou a esposa, Márcia, com quem era casado desde 1989, e três filhos, Alexandre, Andréa e André. Silvio Luiz passou mal durante a cobertura de um jogo de futebol em abril deste ano e ficou quase um mês internado. Depois de receber alta, ele teve que ser internado novamente e faleceu no hospital.

O humorista Carioca lamentou a morte do amigo Silvio Luiz nas redes sociais. "Nossa ultima foto, Descanse em paz meu idolo, amigo, “pai”, companheiro de trabalho. Muito obrigado Senhor por ter colocado o @silvioluizbarbas na minha vida… Inacreditávelmente era um menino que o amava pela TV, virei amigo e colega de trabalho. Silvio te amarei pra sempre, pra sempre. Você é exemplo, quero ser como você, trabalhar e fazer o que gosta até o final. Te amo", escreveu.

A notícia da morte dele foi divulgada pela Record TV. Leia a nota de pesar da emissora:

"É com profundo pesar que a RECORD recebe a notícia do falecimento, aos 89 anos, do locutor esportivo Silvio Luiz, na manhã desta quinta-feira, 16 de maio de 2024, em São Paulo, sua cidade natal. Nascido em 14 de julho de 1934, Silvio começou sua carreira na Rádio São Paulo, em 1952, fazendo locuções e pequenas participações em radionovelas. Foi um dos primeiros funcionários, da então, TV Record Canal 7 de São Paulo. Chegou na emissora 18 dias após a inauguração, em setembro de 1953. Figura icônica no jornalismo esportivo, leva a marca de ser o primeiro repórter de campo da TV brasileira e esteve na primeira transmissão interestadual entre a TV Rio e TV Record de São Paulo, em 1956, num jogo no Maracanã, entre Brasil e Itália".

"Silvio Luiz também foi ator de teleteatro e novelas, quando ainda eram feitas ao vivo. Participou, em 1958, da primeira versão de “Éramos Seis”, na RECORD, onde interpretava Julinho, um dos filhos de dona Lola. Esteve em diversos programas na RECORD. Entre eles, “Quem Tem Medo da Verdade”, “Sportvisão”, “Clube dos Esportistas”, “Risos e Melodias”, “Astros do Disco”, “Festivais de MPB” e “Record nos Esportes”. Na década de 1970, com a morte de Geraldo José de Almeida, assumiu o cargo de diretor de programação e operações da RECORD e também passou a ser o principal locutor esportivo da emissora. Durante a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, sem o direito de imagens na TV, comandou a equipe de esportes pela Rádio Record. Além de sua atuação como narrador com as icônicas frases “Olho no lance!”, “Pelo amor dos meus filhinhos”, “Confira comigo no replay”, “Pelas barbas do profeta”, “Balançou o capim no fundo do gol!” e “Pelo cheiro da mortadela vai ser uns 6 a zero”, Silvio também foi árbitro de futebol profissional".

"Seu último trabalho como locutor foi na partida entre Palmeiras e Santos, válida pela final do Campeonato Paulista de 2024, no último dia 07 de abril. Ele narrou o jogo, ao lado dos humoristas Carioca e Bola, para as transmissões digitais da RECORD, exibidas no R7 e PlayPlus. Neste dia, Silvio Luiz passou mal durante o segundo tempo da partida e foi levado para atendimento médico. Seu legado e contribuição para a televisão brasileira, para o jornalismo e para o esporte são inestimáveis. Nossos mais profundos sentimentos a sua esposa Márcia, seus filhos Alexandre, Andréa e André, seus netos e amigos. A voz de Silvio Luiz continuará ecoando nos estádios e na memória dos fãs de todo Brasil", finalizaram.