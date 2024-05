Após montar abrigo no RS, Maíra Cardi se surpreende com pedido da filha

Maíra Cardi revelou que sua filha, Sofia, de 5 anos, expressou vontade em ajudar as crianças afetadas com as enchentes no Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira, 16, a influenciadora Maíra Cardi, de 40 anos, revelou que sua filha, Sophia, de 5 anos, pediu para acompanhar ela e Thiago Nigro em uma missão solidária ao Rio Grande do Sul. A pequena, que é fruto do relacionamento da empresária com o ator Arthur Aguiar, expressou sua vontade de doar brinquedos para crianças que foram afetadas pelas enchentes na região.

"Estou aqui grudada na minha pequena. Um dos pedidos mais importantes que recebi foi o da Sophia. Ela falou 'Mãe, quero ir para o Sul ajudar as crianças. Essas crianças precisam de brinquedos. Arruma um lugar para elas com brinquedo'. Então, foi a prioridade da nossa busca. E ela ficou super feliz em ver o tamanho do brinquedo que elas vão ter. Ela queria ir muito para o sul, mas falei que não dá", contou Maíra nos stories do Instagram.

Maíra monta abrigo para mulheres

Para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Maíra Cardi está montando um abrigo voltado para as mulheres em um shopping da região. O local deve servir de refúgio para cerca de 700 mulheres acompanhadas de crianças e até mesmo idosos.

No instagram, a ex-BBB mostrou detalhes do local e contou que as famílias terão acesso a cinema, brinquedoteca, academia, palestras e até mesmo uma escola. Além disso, ela expressou o desejo de fornecer apoio total, junto com sua equipe, para ajudá-las a reconstruir suas vidas após a diminuição do nível das águas.

"Juntos vamos devolver a esperança dessas mulheres e crianças. Esse é só o começo! Gente, precisamos de muita coisa para elas reiniciarem a vida. O projeto ainda vai durar muito tempo. Por favor, doem: mulheresvoluntarias.rs@gmail.com", disse Maíra na legenda. A iniciativa foi elogiada pelos internautas nos comentários.