De biquíni fininho, Ana Castela ostenta o corpaço escultural

Ana Castela deixa a barriga reta à mostra ao usar apenas um biquíni rosa fininho para curtir a piscina

A cantora Ana Castela (19) exibiu a sua beleza deslumbrante ao curtir um dia na piscina para renovar o bronzeado. Nesta quarta-feira, 1º, a estrela aproveitou a folga na agenda de shows para relaxar em uma viagem com as amigas e ostentou o seu corpaço escultural.

Nas fotos, feitas em um lindo dia de sol, a artista deixou à mostra sua barriga reta e as curvas impecáveis ao ser fotografada usando apenas um biquíni rosa fininho. Ela ainda chamou a atenção para seu cabelo compromisso e completou o visual com óculos escuros.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Que gatinha”, disse um seguidor. “Perfeita”, declarou outro. “Maravilhosa demais”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Há pouco tempo, a artista foi alvo de rumores de que poderia estar se envolvendo com o também cantor sertanejo Gustavo Mioto, que antes, viveu um relacionamento com a influenciadora digital Thaynara OG, mas ela negou, afirmando que está solteira. Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela contou que os dois estão apenas na amizade. “Por enquanto, só amigos”, disse a cantora.

Ana Castela rebate boatos sobre seu comportamento

A cantora revelação do ano, pelo Prêmio Multishow, Ana Castela, de apenas 18 anos, teve seu nome envolvido em uma polêmica, após o seu último show, no Festival Caldas Country. Segundo o colunista o colunista Gabriel Perline, do iG, alguns jornalistas que entraram no camarim da cantora para uma coletiva “saíram de lá assustados com a arrogância e estrelismo”.

Apesar das acusações, Ana fez questão de se pronunciar. “A única coisa que eu pedi foi pra fazerem poucas perguntas porque minha voz estava ruim ontem. Saibam que é fake news, eu nunca na minha fui arrogante com alguém. Eu não estou tendo dias tão legais, nem por isso eu vou deixar de ser... Eu vou ser ruim com alguém. Nunca na minha vida.”

A cantora também se pronunciou sobre a parceria com Melody: “Eu falei assim: 'Ah, gente, eu e ela foi só uma participação, mas se ela quiser gravar uma música comigo, eu tô aqui. Esse povo gosta de deixar a gente chateado e esquecem que somos humanos…mas ninguém vê o nosso lado nunca”, e publicou uma foto com a seguinte frase: “Desejo luz e compaixão a essas pessoas!”