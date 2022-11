Ana Castela se pronuncia e desmente supostas atitudes grosseiras com a imprensa

Ana Castela usou os stories para negar ‘ataque de estrelismo’ e supostas atitudes grosseiras com a imprensa em seu último show

A cantora revelação do ano, pelo Prêmio Multishow, Ana Castela, de apenas 18 anos, teve seu nome envolvido em uma polêmica, após o seu último show, no Festival Caldas Country. Segundo o colunista o colunista Gabriel Perline, do iG, alguns jornalistas que entraram no camarim da cantora para uma coletiva “saíram de lá assustados com a arrogância e estrelismo”.

O colunista ainda fez questão de dizer que “há gravações de áudios onde consta o show de horrores que Ana promoveu nos bastidores.” Ana também teria “desdenhado” de Melody (15), com quem gravou o hit 'Pipoco', música que deu maior notoriedade para a sertaneja e alcançou o top 1 do Spotify Brasil. Após ser questionada se faria uma nova colaboração com a cantora, ela disse que só faria se a jovem pedisse, mas que no momento ela tem outras prioridades.

Após acusações, Ana Castela se pronuncia

Apesar das acusações, Ana fez questão de se pronunciar durante a tarde desta segunda-feira, dia 14. “A única coisa que eu pedi foi pra fazerem poucas perguntas porque minha voz estava ruim ontem. Saibam que é fake news, eu nunca na minha fui arrogante com alguém”, começou a sertaneja.

Ela ainda chegou a explicar a mudança de humor: “Eu não estou tendo dias tão legais, nem por isso eu vou deixar de ser... Eu vou ser ruim com alguém. Nunca na minha vida.”

A cantora também se pronunciou sobre a parceria com Melody: “Eu falei assim: 'Ah, gente, eu e ela foi só uma participação, mas se ela quiser gravar uma música comigo, eu tô aqui', explicou.

Para finalizar, Ana disse para os seguidores: “Esse povo gosta de deixar a gente chateado e esquecem que somos humanos…mas ninguém vê o nosso lado nunca”, e publicou uma foto com a seguinte frase: “Desejo luz e compaixão a essas pessoas!”