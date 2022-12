Ana Castela não descarta possibilidade de romance com Gustavo Mioto: "Por enquanto"

Flagrados juntinhos e subindo ao palco juntos, Ana Castela falou sobre relação com Gustavo Mioto

A cantora Ana Castela falou sobre os boatos de estar envolvida com o cantor sertanejo Gustavo Mioto. Artista revelação deste ano, ela subiu ao palco com o ex de Thaynara OG e deu o que falar.

Durante uma apresentação no TVZ do Multishow, os dois revelaram muita química e deixaram os fãs se perguntando se são um futuro casal.

Ao colunista Leo Dias, a cantora negou que está se relacionando com ele, no entanto, não descartou a possibilidade. "Por enquanto só amigos", disse.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a intérprete do hit Pipoco deixou em aberto a possibilidade, mas negou que no momento esteja conhecendo melhor o cantor. “Por enquanto, só amigos”, contou.

Em outra ocasião, os dois foram flagrados agarrados em uma piscina. No entanto, o cantor não comentou o caso.

Vale lembrar que após Karoline Lima dizer que tinha interesse em Mioto, eles apareceram juntos no camarim de um show. Depois, com a Farofa, Lima tornou-se a rainha da pegação e eles não foram mais vistos juntos.

Confira foto de Ana Castela e Gustavo Mioto: