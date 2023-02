De biquíni de oncinha, Kelly Key impressiona ao exibir corpão sarado: "Maravilhosa"

Kelly Key chamou a atenção dos seguidores ao exibir sua boa forma ao curtir o dia na praia

Kelly Key (39) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 6, ao compartilhar uma foto exibindo seu corpão sarado.

A cantora aproveitou o fim de semana para renovar o bronzeado na praia, e apostou em um biquíni fio-dental com estampa de oncinha para dar um mergulho no mar. Na imagem, a artista aparece fazendo pose e usando óculos escuros.

"Para colorir o feed. Ainda sobre o fim de semana…", escreveu a influenciadora digital, que atualmente está morando com sua família na Angola.

A beleza e a boa forma de Kelly Key chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Musa!! E esse shape?! Muito maravilhosa", disse uma fã. "Linda demais", comentou outra. "Musa maravilhosa", afirmou uma seguidora. "Perfeita, zero defeitos", falou mais uma.

Confira a foto de Kelly Key de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Filho de Kelly Key completa 18 anos

O filho da cantora Kelly Key, Jaime Vitor Freitas, completou 18 anos e ganhou uma festinha em família. Neste último sábado, 04, a famosa encantou ao compartilhar fotos do momento em sua rede social. Na rara aparição, o jovem, fruto do casamento da artista com o empresário Mico Freitas, apareceu celebrando seu aniversário com os pais.

Na legenda da publicação, a mamãe coruja se declarou para o menino, seu herdeiro do meio. "Meu herói já tem 18. Que eu te amo, você já sabe! Falo todos os dias! Que você é super capaz e inteligente, também digo! Você me emociona tanto… e muitas vezes me tira do sério! Gosto de te ver com o sorriso solto! Fica ainda mais lindo! Que nesta sua nova fase, você faça as melhores escolhas, que Deus te abençoe sempre e que você sorria, gargalhe e seja muito feliz, meu amor!", declarou ela em um trecho da postagem.

