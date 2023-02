Filho de Kelly Key completa 18 anos e impressiona com beleza: ''Que gato''

Filho de Kelly Key ganhou festinha em família e roubou a cena em fotos do momento na rede social da mãe

O filho da cantora Kelly Key (39), Jaime Vitor Freitas, completou 18 anos e ganhou uma festinha em família. Neste sábado, 04, a famosa encantou ao compartilhar fotos do momento em sua rede social.

Na rara aparição, o jovem, fruto do casamento da artista com o empresário Mico Freitas, apareceu celebrando seu aniversário com os pais. A beleza dele logo chamou a atenção dos internautas.

"A cara do pai, Kelly. Gato com todo respeito e o menor e sua cópia. Parabéns todos lindos", falou uma seguidora. "Eu babo na beleza desse rapaz. Eita mulher que sabe fazer filhos bonitos", elogiou outra.

Na legenda da publicação, a mamãe coruja se declarou para o menino, seu herdeiro do meio. "Meu herói já tem 18. Que eu te amo, você já sabe! Falo todos os dias! Que você é super capaz e inteligente, também digo! Você me emociona tanto… e muitas vezes me tira do sério! Gosto de te ver com o sorriso solto! Fica ainda mais lindo!", começou dizendo.

"Que nesta sua nova fase, você faça as melhores escolhas, que Deus te abençoe sempre e que você sorria, gargalhe e seja muito feliz, meu amor! Que você tenha saúde para dar e vender! Que você colecione momentos de conhecimento e aprendizado! Sobre mim… estarei sempre aqui… Para te fazer “massageeeee”, dar abraços que estalam, para ter conversas longas e sérias, mas também para falarmos sobre coisas absurdas que mais ninguém pode ouvir! Já disse que te amo na mensagem!? Não lembro… Então, TE AMO", declarou-se.

