De biquíni, Bruna Linzmeyer é alvo de críticas ao postar fotos exibindo pelos na virilha

Atriz Bruna Linzmeyer surge de biquíni amarelo cavado com pelos à mostra e divide opiniões nas redes sociais

Neste domingo de Natal, 25, a atriz Bruna Linzmeyer (30) compartilhou novos cliques de biquíni nas redes sociais e foi alvo de comentários desnecessários de seguidores, mais uma vez.

Nas fotos, publicadas em seu perfil no Instagram, a artista aparece usando um biquíni amarelo cavado, deixando à mostra os pelos na virilha. Recentemente, ela também foi criticada pela escolha de não se depilar ao postar fotos durante uma competição de esportes na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Com uma bacia com brócolis nas mãos, a famosa ostentou o corpaço escultural. Nos comentários, internautas criticaram os pelos à mostra.

"Vá se depilar", "Depilação é bom", "Vai depilar esse Pantanal menina", "Imagine o suvaco", "já dá pra fazer tranças", "Ta parecendo uma usuária", comentaram.

Alguns seguidores saíram em defesa de Bruna. "Muito linda naturalzinha", "Só queria dizer que te admiro muito! Obrigada por ser normal!", "Como você é maravilhosa", "Pessoal reclamando de pelos em quase pleno 2023... É tão tosco. Ter pelos faz parte de sermos humanos, aceitem esse fato com mais naturalidade, e também, que ninguém é obrigado(a) a depilar"

Vale lembrar que em 2019, Bruna também recebeu diversos comentários ofensivos quando foi capa da revista Marie Claire mostrando as axilas naturais

Confira as fotos de Bruna Linzmeyer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Como Bruna Linzmeyer, saiba quais famosas já quebraram padrão com pelos à mostra

Bruna Linzmeyer quebrou os padrões e despertou a fúria de alguns internautas ao deixar os pelos da virilha e axilas à mostra. Assim como a atriz, outras famosas já quebraram o padrão da depilação feminina que, segundo especialistas, nada tem a ver com falta de higiene ou saúde, mas, sim, com estética e escolha.

Há mais de 20 anos, Julia Roberts (55) surpreendeu a todos ao comparecer na estreia do filme "Notting Hill'', em 1999. Com um vestido de mangas curtas, a estrela de Hollywood mostrou as axilas naturais ao cumprimentar os fãs. Anos depois, a atriz falou sobre o episódio que muitos viram como uma atitude feminista para confrontar os padrões. "Acho que não tinha realmente calculado o comprimento da manga, a ondulação e como essas duas coisas juntas revelariam coisas pessoais sobre mim", disse Julia em entrevista ao canal E!, em 2008.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!