Bruna Linzmeyer posa de biquíni e é criticada por deixar pelos à mostra

Atriz Bruna Linzmeyer é alvo de críticas na web após compartilhar fotos em que aparece de biquíni com pelos na virilha e axilas

A atriz Bruna Linzmeyer (30) participou de uma competição de natação no domingo, 11, e foi alvo de críticas nas redes sociais por exibir pelos.

Nas imagens publicadas em sua conta no Instagram, a artista apareceu de biquíni na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deixando à mostra seus pelos na virilha e axilas.

"Nadamos eu, alguns cardumes, 1 tartaruga, minha prof Barbara, minha amiga biriba e +1000 humanos", escreveu Bruna Linzmeyer na legenda.

Nos comentários, ela foi alvo de críticas por não se depilar. "Sei que gosto cada um tem o seu, mas não tenho coragem, Jesus... Quanto cabelo à mostra para todos", "Por um Brasil sem desmatamento", "Depilação é higiene", "Essas famosas globais acham que tá lacrando, mas não tá".

Alguns internautas saíram em defesa de Bruna. "Cheio de mulheres aqui incomodadas com pelos alheios e homens fazendo um esforço danado pra gostar de mulher… Aí aí", "O corpo é dela, gente. Respeitem!", "A mulher nadou quilômetros e a discussão é sobre se é bonito ou não ela ter pelos no corpo DELA, NO CORPO DELA!", "Homem não depila virilha e ninguém fala nada! Vão cuidar de suas vidas!!!"

Confira as fotos de Bruna Linzmeyer:

Bruna Linzmeyer mostra a namorada nua em fotos íntimas e se declara

Bruna Linzmeyer apimentou as redes sociais recentemente ao compartilhar momentos de intimidade ao lado da namorada, a artista Marta Supernova (30). Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, Bruna se declarou para Marta no dia do aniversário da DJ. "Todo brilho, leveza e carinho pros seus caminhos, amorzinha. Te amo e te celebro", escreveu.

"Te amo demais", respondeu Marta nos comentários. Em uma das imagens, ela surge totalmente nua e ganha um beijão da atriz. "Casal mais lindo que eu já vi", elogiou uma seguidora.

