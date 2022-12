Como Bruna Linzmeyer, saiba quais famosas já quebraram padrão com pelos à mostra

Criticada nas redes sociais, Bruna Linzmeyer não foi a primeira famosa a romper tabu da depilação feminina; confira lista

A atriz Bruna Linzmeyer (30) quebrou os padrões e despertou a fúria de alguns internautas ao deixar os pelos da virilha e axilas à mostra. Como a artista, outras famosas já quebraram o padrão da depilação feminina que, segundo especialistas, nada tem a ver com falta de higiene ou saúde, mas, sim, com estética e escolha.

Há mais de 20 anos, Julia Roberts (55) surpreendeu a todos ao comparecer na estreia do filme "Notting Hill'', em 1999. Com um vestido de mangas curtas, a estrela de Hollywood mostrou as axilas naturaisao cumprimentar para os fãs. Anos depois, a atriz falou sobre o episódio que muitos viram como uma atitude feminista para confrontar os padrões.

"Acho que não tinha realmente calculado o comprimento da manga, a ondulação e como essas duas coisas juntas revelariam coisas pessoais sobre mim", disse Julia em entrevista ao canal E!, em 2008.

Desde o início da carreira, Madonna (64) não se incomoda com as críticas sobre a falta de depilação nas axilas. A diva pop ainda debocha dos haters com publicações nas redes sociais. "Pelos longos, não me importo", escreveu a loira.

Recentemente, no Brasil, a estreante em novelas Victoria Rossetti (23) foi criticada por mostrar os pelos na axila. A intérprete de Nayara de Pantanal não se incomodou com os comentários e focou nos diversos elogios de pessoas que apoiaram a escolha da atriz por um estilo de vida mais natural.

No domingo, 11, a intérprete de Madeleine na primeira fase de Pantanal foi alvo de críticas por exibir os pelos em imagens publicadas no Instagram. "Sei que gosto cada um tem o seu, mas não tenho coragem, Jesus... Quanto cabelo à mostra para todos", "Por um Brasil sem desmatamento", "Depilação é higiene", "Essas famosas globais acham que tá lacrando, mas não tá".

Enquanto outros internautas saíram em defesa da global. "Cheio de mulheres aqui incomodadas com pelos alheios e homens fazendo um esforço danado pra gostar de mulher… Aí aí", "O corpo é dela, gente. Respeitem!", "Homem não depila virilha e ninguém fala nada! Vão cuidar de suas vidas!!!".

Essa não foi a primeira vez que Bruna foi criticada por deixar os pelos à mostra. Em 2019, a jovem foi capa da revista Marie Claire mostrando as axilas naturais e recebeu diversos comentários ofensivos. À época, a atriz desabafou sobre o seu processo de desconstrução em relação aos padrões estabelecidos pela sociedade para as mulheres.

"Aos poucos, comecei a achar libertadora essa vontade e atitude delas [mulheres que depilam as axilas], e me perguntar o que eu realmente queria no meu corpo. Nunca antes eu tinha me feito essa pergunta. por algumas vezes, respondi a mim mesma que preferia raspar. Estava feliz com minha escolha, mas mais ainda estava feliz em poder escolher raspar, porque durante todos aqueles anos eu não escolhia, eu só raspava, achava que era obrigatório mulher arrancar os pelos", afirmou ela.