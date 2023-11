Vida nova! Bruna Linzmeyer publica fotos raras com o ex que passou por transição de gênero

Bruna Linzmeyer publica fotos raras com o ex; os dois namoraram por três anos quando ele ainda era Priscila Visman

Madura e bem resolvida, a atriz Bruna Linzmeyer comemorou nesta semana o aniversário de 31 anos ao lado de Juca Visman, seu ex-namorado. Eles curtiram um passeio juntinhos para comemorar a data na costa do Rio de Janeiro.

O destino escolhido foi a Ilhas Cagarras, onde os dois passearam de barco ao lado de amigos. Nas fotos que aparecem nas redes sociais, muitos sorrisos podem ser observados. A atriz é conhecida por sua maturidade e pela forma como lida com sua vida pessoal.

Bruna Linzmeyer namorou Juca Vismanpor três anos. O artista plástico iniciou a transição em 2021, dois anos após terminar o relacionamento com a global.

Nas redes sociais, a atriz comemorou o aniversário com um agradecimento logo após comemorar a data rodeada pelos amigos mais próximos. "A beleza de envelhecer e juntar amigues y memórias pelo caminho. Agradeço aos seres encantados que me guiam e me protegem, e como diz minha canção de aniversário favorita: seja a casa onde mora a morada da alegria/ o refúgio da aventura”, disparou ela em seu perfil oficial nas redes sociais.

Veja:

Bruna Linzmeyer está namorando?

O coração de Bruna Linzmeyer já tem dona! Ela e Marta Supernova estão juntas há dois anos. A eleita da global é DJ e atua em festas badaladas do Rio de Janeiro. Embora também tenha experiência como produtora e no cinema, ela tem investido cada vez mais em sets próprios, que fazem sucesso entre o público que curte música eletrônica.

Inclusive, no último domingo, 5, a atriz foi flagrada um momento raríssimo ao lado da namorada, Marta Supernova. As duas foram juntinhas ao festival Rock the Mountain, que reuniu famosos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e trocaram beijos apaixonados durante o evento; confira os flagras de Bruna e Marta.