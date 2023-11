Quem é o ex de Bruna Linzmeyer que passou por transição de gênero? Casal namorou por três anos

Bruna Linzmeyer posou ao lado de ex-namorado em sua festa de aniversário; ela compartilhou fotos segunda terça, 13

Bruna Linzmeyer celebrou seu aniversário de 31 anos no último sábado, 11, em grande estilo. Nesta segunda-feira, 13, ela compartilhou fotos da comemoração e posou ao lado do ex-namorado, Juca Fiis. Saiba mais sobre ele a seguir.

Juca Visman e Bruna Linzmeyer namoraram por cerca de três anos. Na época, ele não havia passado pelo processo de transição e usava seu nome de batismo, Priscila Visman. O relacionamento deles terminou em outubro de 2019 e a atriz se pronunciou nas redes.

"Docinho, o que chamamos de namoro acabou, mas o carinho que tenho por esses três primeiros anos da nossa história é imenso. Contigo sempre descobri novos jeitos de ser e de me relacionar. Fico orgulhosa e feliz de saber que a gente não se perdeu nesse transformar", escreveu, na ocasião.

Juca é artista plástico e ativo nas redes sociais. Com mais de 22 mil seguidores, ele costuma compartilhar compartilhar cliques do dia-a-dia e também obras de arte, além de trabalhos e projetos dos quais participou.

No fim de outubro, ele participou do programa Fuzuerê, no Galpão Bela Maré, Rio de Janeiro, que contou com oficinas de artistas residentes da Oficina Solar, exposição e ampla programação. Além disso, ele também participou do Campo Traviesa 2023, que debateu temas como vídeo, ecologia e mudanças climáticas.

Hoje, Bruna Linzmeyer namora a DJ Marta Supernova. Juntas há dois anos, elas são bastante discretas quanto à vida pessoal e costumam aparecer juntas em raras ocasiões —como aconteceu no festival Rock the Mountain, que reuniu famosos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Supernova atua em festas badaladas do Rio de Janeiro. Embora também tenha experiência como produtora e no cinema, ela tem investido cada vez mais em sets próprios, que fazem sucesso entre o público que curte música eletrônica.

CONFIRA AS FOTOS DO ANIVERSÁRIO DE BRUNA LINZMEYER: