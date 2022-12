Bruna Linzmeyer mostra a namorada nua em fotos íntimas e se declara

A atriz Bruna Linzmeyer abriu álbum de fotos e compartilhou alguns momentos íntimos do casal

A atriz Bruna Linzmeyer (30) apimentou as redes sociais neste domingo, 04, ao compartilhar momentos de intimidade ao lado da namorada, a artista Marta Supernova (30).

Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, Bruna se declarou para Marta no dia do aniversário da DJ. "Todo brilho, leveza e carinho pros seus caminhos, amorzinha. Te amo e te celebro", escreveu.

"Te amo demais", respondeu Marta nos comentários. Em uma das imagens, ela surge totalmente nua e ganha um beijão da atriz. "Casal mais lindo que eu já vi", elogiou uma seguidora.

"Esse instagram que sempre me permite ver casais tão lindos, sem estrutura pra lidar", falou outra. "Um amor de milhões. Queria ser amiga pessoal dessas maravilhosaaas", continuou mais uma.

No entanto, Bruna também recebeu alguns comentários homofóbicos. "Misericórdia senhor volta logo", criticou uma. "Essa morena tem o físico de um homem, mas num é homem e nunca será", disse outra.

Bruna Linzmeyer se despede da cachorrinha de estimação: "Deu muito amor"

Bruna Linzmeyer usou as redes sociais para se despedir de uma companheira especial. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos com Paulina, sua cachorrinha de estimação, e contou que ela morreu.

Na publicação, Bruna contou encontrou a cachorrinha em um posto de gasolina, há 12 anos, quando voltava do santuário da Santa Paulina.

"Durante os últimos anos, ela ocupou meu lugar no sofá e, quando eu estava, o lugar dela era no meu colo. A gente adotou ela machucada, assustada e com fome há 12 anos num posto de gasolina, voltando do santuário da Santa Paulina, por isso ela tinha esse nome, hehe", recordou.

Em seguida, Linzmeyer falou sobre o amor que a cachorrinha deu e recebeu ao longo dos anos. "Nossa Paulina, nossa polis, partiu anteontem, mas a bichinha se divertiu muito nessa vida, ganhou muito carinho e nos deu muito amor também. Eu agradeço", completou.