De biquíni aberto e minissaia, Isis Valverde comove com beleza: 'Maravilhosa'

Isis Valverde comove ao surgir arrasadora renovando o bronzeado com biquíni estiloso

A atriz Isis Valverde deu um show de beleza em novas fotos publicadas em sua rede social nesta quarta-feira. 21. Tomando sol, ela parou tudo ao surgir usando um look de praia cheio de estilo e com um toque ousado.

Nos cliques, a famosa apareceu renovando o bronzeado em Los Angeles, nos EUA, onde mora atualmente com o seu filho, Rael Valverde Resende, de 4 anos, fruto do casamento que teve com o modelo André Resende.

Vestindo biquíni e uma microssaia, tudo da mesma estampa, Isis Valverde esbanjou suas curvas esculturais e colocou suas tatuagens para jogo. Em um relacionamento sério com o ex da cantora Wanessa Camargo, Marcus Buaiz, a famosa mostrou que está curtindo muito sua nova fase da vida.

"Sunny day", escreveu em inglês sobre o dia de sol. Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram impactados com a beleza da musa. "Mulher linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Isis Valverde foi criticada ao compartilhar um vídeo se maquiando. Durante o momento, ela surgiu falando em inglês, o que desagradou alguns seguidores da brasileira.

Leia também:Isis Valverde e Marcus Buaiz exibem primeiras fotos juntos em data especial