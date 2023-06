Isis Valverde divide opiniões ao ensinar maquiagem em inglês: “Não entendi”

Atriz Isis Valverde gera comentários na web após publicar vídeo com passo a passo de sua maquiagem em inglês

A atriz Isis Valverde deu um show de beleza ao publicar um tutorial de sua maquiagem em seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira, 20. Mas o vídeo gerou polêmica por conta de um detalhe: é que a beldade ensina o passo a passo da make totalmente em inglês, sem legendas em sua língua nativa, o português.

No registro, a musa brasileira aparece de cara limpa e mostra todo o processo para conquistar seu look natural do dia a dia: “Vou mostrar a linha maquiagem de todos os dias. Está muito ensolarado lá fora…”, a atriz explica em inglês enquanto mostra os produtos utilizados no tutorial, como hidratante, protetor solar e corretivo.

Após finalizar a make, Isis faz caras e bocas: “Estou definitivamente pronta”, ela declara em inglês. Nos comentários, os fãs da atriz dividiram opiniões sobre o vídeo internacional: “Vou deixar um biscoito para você, mas na próxima vamos por legenda?!”, pediu uma seguidora. “Não entendi nada mesmo, mas ficou linda”, disse outra.

Vários admiradores também saíram em defesa de Isis: “Além da dica de make, ela ajuda a aprender inglês!”, uma seguidora exaltou. “Não entendi o vídeo em inglês, mas já digo que amei, essa voz com sotaque Beverly Hills, me ganhou!”, comentou outra. “A galera esquece que ela é conhecida em todos os lugares. Maravilhosa falando em inglês", defendeu outra.

Confira o vídeo de Isis Valverde:

Natural de Aiuruoca, Minas Gerais, a atriz brasileira já estrelou diversas novelas da Globo, como ‘Avenida Brasil’, ‘A força do querer’ e ‘Boogie Oogie’. Inclusive, atualmente, Isis está passando uma temporada nos Estados Unidos com o filho, o pequeno Rael, fruto do antigo casamento com o modelo André Resende.

