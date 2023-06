Isis Valverde dá show de beleza ao posar com look colorido: “Bonequinha”

A atriz Isis Valverde recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao posar para fotos usando vestido colorido

Neste domingo, 18, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos esbanjando estilo. A atriz apostou na beleza ao posar com um look colorido.

A artista que atualmente está morando nos Estados Unidos posou frente a um jardim com diversas flores rosas. Isis esbanjou beleza e estilo ao tirar as fotos com um vestido longo colorido, rosa e verde.

Na legenda das fotos, a atriz conhecida por seu trabalho na novela “Avenida Brasil” citou a música Flowers da cantora Miley Cyrus. “I can buy myself flowers” [“Eu posso me comprar flores”, em tradução livre], escreveu a artista.

Os seguidores da mãe do menino Rael, de quatro aninhos, adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “A mulher mais linda do Brasil, maravilhosa!”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Amei, linda”. E outra admiradora ainda elogiou: “Leveza, delicadeza... Bonequinha”.

“Que beleza é essa, Brasil? Mulher linda”, ainda comentou uma fã. Outra seguidora escreveu ao ver as fotos publicadas: “Que lugar lindo! Fotos lindas e você maravilhosa”. E outra admiradora ainda escreveu: “Perfeita”.

Ainda neste mês, Isis foi muito elogiada pelos fãs ao posar apenas de biquíni na praia. A famosa aproveitou o Dia do Oceano para postar fotos suas na praia exibindo seu corpo escultural e pernas torneadas.

Noitada!

Na semana passada, Isis encantou seus seguidores ao compartilhar imagens de uma noitada ao lado de amigas! A estrela surgiu em um luxuoso jantar com as amigas em Los Angeles, onde reside com o filho. “Jantar com minhas meninas”, escreveu a atriz, em inglês, na legenda da publicação.

Além das fotos acompanhada das amigas, Isis ainda posou para uma selfie no espelho do banheiro. A brasileira surgiu com uma blusa oversized marrom decotada e com longas botas pretas. Para completar o look, Isis ainda levava uma bolsa preta.