Isis Valverde encanta com noitada em Los Angeles: ‘Minhas meninas’

Atriz Isis Valverde encanta ao compartilhar momentos de noite nos EUA acompanhada das amigas

Neste último domingo, 11, a atriz Isis Valverde usou suas redes sociais para deixar seus seguidores morrendo de inveja! Em cliques durante um jantar para lá de chique nos Estados Unidos, a famosa esbanjou elegância ao posar ao lado das amigas em uma noitada em Los Angeles, que aconteceu no último sábado, 10.

“Jantar com minhas meninas”, escreveu a atriz, em inglês, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Isis aparece ao lado de uma amiga, sentada na mesa, e em selfies, tanto sozinha, quanto acompanhada de mais pessoas, mostrando que sabe curtir a noite californiana.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza da famosa. “Nem a roupa para ser amiga dela eu ia ter, porque provavelmente eu ia estar de calça jeans e camiseta [risos]”, brincou uma internauta. “Que lindezas, apaixonada na sua bota”, exaltou uma outra pessoa. “Você arrasando como sempre, maravilhosa”, exclamou uma terceira usuária.

“Lindas”, “Perfeitas”, “Maravilhosas”, “Adoro”, “Que chiqueza”, “Amei os looks”, “Acho que não conseguiria participar do seu mundo”, são apenas algumas das outras mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Isis Valverde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)



Isis Valverde fala sobre Marcus Buaiz: 'Maridão é maravilhoso'

A atriz Isis Valverde elogiou o seu atual namorado, o empresário Marcus Buaiz, em uma nova entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela contava sobre a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil quando fez elogio para o seu relacionamento amoroso.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, disse ela, que não se considera morando fora do país. “Ninguém mora aqui. Essa palavra (morar) não existe para nós. Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil”, garantiu.

Em breve, Isis Valverde volta ao Brasil por uma temporada para gravar uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney. Por conta do relacionamento, Marcus Buaiz está procurando uma casa no Rio de Janeiro para ficar mais perto de Isis Valverde quando ela estiver no Brasil, informou o site Quem. Ele busca uma casa de alto padrão e perto da natureza. Além disso, ele também adquiriu um imóvel em Los Angeles, nos Estados Unidos, para quando estiver no exterior com a amada.