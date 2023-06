Isis Valverde e Marcus Buaiz exibem primeiras fotos juntos em data especial

Namorando há alguns meses, Isis Valverde e Marcus Buaiz passam data especial juntos e exibem fotos de detalhes do casal

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz fizeram a alegriados fãs ao mostrarem as primeiras fotos juntos para celebrar o Dia dos Namorados. Os dois vivem um relacionamento discreto há alguns meses e resolveram assumir a relação recentemente. Agora, eles surgiram em imagens românticas nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, Isis Valverde revelou que ganhou um buquê de rosas vermelhas do amado. Logo depois, ela exibiu uma foto feita durante um passeio do casal e registrou apenas as pernas deles.

“Sobre amor. Dia 12, Marcus Buaiz”, disse ela, e ainda completou com um trecho de uma poesia de Florbela Espanca. “Há uma primavera em cada vida: é preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar! E, se um dia hei-de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada. Que saiba perder... pra me encontrar”, reproduziu.

Por sua vez, Buaiz exibiu uma foto dos dois de mãos dadas em casa e escreveu: “O amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa”. Recentemente, Isis Valverde contava sobre a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil quando fez elogio para o seu relacionamento amoroso durante uma entrevista para a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, disse ela, que não se considera morando fora do país. “Ninguém mora aqui. Essa palavra (morar) não existe para nós. Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil”, garantiu.

Isis Valverde exibe boa forma em fotos de biquíni

A atriz Isis Valverde impressionou ao compartilhar fotos curtindo uma piscina. Em alguns registros, a artista apareceu renovando o bronzeado e chamou a atenção ao aparecer usando um biquíni preto bem fininho. Puxando a peça, Isis Valverde revelou suas curvas torneada e impressionou.

"Domingo e sol", disse ela ao surgir de cara lavada, esbanjando naturalidade. O filho dela, Rael Valverde Resende (4), também encantou e chamou a atenção ao aparecer curtindo a fogueira no quintal com ela.