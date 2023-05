Isis Valverde fala sobre Marcus Buaiz: 'Maridão é maravilhoso'

Isis Valverde fala sobre a vida entre os EUA e o Brasil, e também sobre o relacionamento com Marcus Buaiz: 'A gente está ótimo'

A atriz Isis Valverde (36) elogiou o seu atual namorado, o empresário Marcus Buaiz (43), em uma nova entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela contava sobre a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil quando fez elogio para o seu relacionamento amoroso.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, disse ela, que não se considera morando fora do país. “Ninguém mora aqui. Essa palavra (morar) não existe para nós. Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil”, garantiu.

Em breve, Isis Valverde volta ao Brasil por uma temporada para gravar uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney.

Por conta do relacionamento, Marcus Buaiz está procurando uma casa no Rio de Janeiro para ficar mais perto de Isis Valverde quando ela estiver no Brasil, informou o site Quem. Ele busca uma casa de alto padrão e perto da natureza. Além disso, ele também adquiriu um imóvel em Los Angeles, nos Estados Unidos, para quando estiver no exterior com a amada.

Vale lembrar que Marcus Buaiz estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende (43) em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.

A atriz Isis Valverde (36) impressionou ao compartilhar fotos curtindo uma piscina. Em alguns registros, a artista apareceu renovando o bronzeado e chamou a atenção ao aparecer usando um biquíni preto bem fininho. Puxando a peça, Isis Valverde revelou suas curvas torneada e impressionou.

"Domingo e sol", disse ela ao surgir de cara lavada, esbanjando naturalidade. O filho dela, Rael Valverde Resende (4), também encantou e chamou a atenção ao aparecer curtindo a fogueira no quintal com ela.