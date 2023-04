Isis Valverde usa biquíni finíssimo ao tomar sol e choca: ''Corpo natural''

Morando nos EUA, Isis Valverde usa biquíni fininho ao renovar o bronzeado e chama a atenção com curvas naturais

A atriz Isis Valverde (36) impressionou ao compartilhar fotos de como foi o seu domingo, 23. Morando fora do Brasil, nos EUA, a famosa mostrou que aproveitou o dia de folga para curtir uma piscina, comer com o filho e até fazer uma fogueira à noite.

Em alguns registros, a artista apareceu renovando o bronzeado e chamou a atenção ao aparecer usando um biquíni preto bem fininho. Puxando a peça, Isis Valverde revelou suas curvas torneada e impressionou.

"Domingo e sol", disse ela ao surgir de cara lavada, esbanjando naturalidade. O filho dela, Rael Valverde Resende (4), também encantou e chamou a atenção ao aparecer curtindo a fogueira no quintal com ela.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a beleza da musa. "Isso que é um corpo natural! Lindo!", escreveram. "Que deusa", exclamaram outros.

Leia também:Quem é o novo namorado de Isis Valverde? Bilionário foi casado com cantora

Veja as fotos do domingo de Isis Valverde:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde posta cliques na companhia do filho e seguidores se surpreendem

Isis Valverde mostrou que está aproveitando da melhor forma a temporada de férias, na Califórnia, onde está morando atualmente. Na última sexta-feira (21), a atriz dividiu com os seguidores alguns cliques dos passeios na companhia de seu filho, Rael, e impressionou a web.

É que para não expor o herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende, a namorada do empresário Marcus Buaiz (43) prefere não compartilhar com tanta frequência cliques do filho. “Random pics TBT", escreveu ela na legenda da postagem.

Encantados com a beleza do garoto, os fãs não pouparam elogios nos comentários. "Lindíssimos", afirmou uma. "Aí que saudade!!!! Amo!!! Que lindo está o Rael !!! A tua cara , Ísis", falou outro. "Ele está tão grande", disse mais um. "Lindo, ele é a cara do avô!", observou uma quarta.

Vale ressaltar que Isis Valverde arrancou suspiros dos seguidores ao dividir registros ímpares dos bastidores de seu trabalho nos Estados Unidos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ISIS VALVERDE: