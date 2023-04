Isis Valverde surge radiante nos bastidores de trabalho internacional: "Orgulho!"

Em nova fase da carreira, a atriz Isis Valverde surgiu radiante nos bastidores de gravação nos Estados Unidos

A namorada do empresário Marcus Buaiz (43), a bela Isis Valverde (36) arrancou suspiros dos seguidores na manhã desta quinta-feira, 13, ao dividir registros ímpares dos bastidores de seu trabalho nos Estados Unidos.

A atriz, que está morando em terras americanas desde de julho do ano passado, fez a alegria dos fãs ao revelar que está dando um novo passo em sua carreira internacional.

Em sua conta no Instagram, Isis compartilhou um vídeo onde aparece na rua gravando em um food truck. Na legenda da publicação, a atriz escreveu "soon", que significa "em breve", em português.

Nos comentários, os fãs manifestaram alegria diante da conquista da artista. "Cheirinho de novidade boa chegando! ", disse um. "Orgulho demais, amiga", aplaudiu outro. “Já quero assistir”, afirmou um terceiro.

Vale lembrar que recentemente Isis Valverde decidiu abrir seu coração e falou sobre como se sente sobre toda a exposição que tem de sua vida íntima.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ISIS VALVERDE:

É OFICIAL!

Na última semana,Isis Valverde confirmou em entrevista na revista Glamour,que está vivendo um affair com Marcus Buaiz, que é o ex-marido da cantora Wanessa Camargo (40).

"Não me lembro de viver sem essa pressão. Comecei muito cedo, com a cara tampada e trancada num apartamento sem que ninguém pudesse me ver [para a personagem Ana do Véu, de "Sinhá Moça", em 2006]. A minha vida é pública, não tem como eu brigar com isso. Sempre tem coisas sendo inventadas, relacionamentos que nunca existiram... Uma delas aconteceu agora, com o próprio Marcus Buaiz. Posso falar hoje que estamos nos conhecendo melhor, mas, antes de nos encontrarmos, já tinha notícia falando que estávamos juntos", disse ela.

E completou: "Lembro que li e falei: "quem é esse cara com quem estou saindo e nem sei?" Talvez essa notícia foi o que fez a gente se cruzar. Neste caso, obrigada pelo "ship", olha que maneiro (risos)! Somos mulheres, então sempre vai cair para o nosso lado, vamos levar pedra... Por exemplo, se o casamento acabou, nós é que não seguramos o marido. Estamos numa sociedade que está caminhando adiante, mas que ainda é machista".