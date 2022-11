Ex-marido de Isis Valverde, André Resende é flagrado aos beijos na praia

André Resende, ex-marido de Isis Valverde, curte dia na praia com loira e protagoniza beijão

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 17h13

O modelo André Resende revelou que já colocou a fila para andar após o fim do casamento com a atriz Isis Valverde. Nesta quinta-feira, 17, ele foi fotografado aos beijos com uma mulher loira em uma praia no Rio de Janeiro.

Sem camisa, Resende protagonizou um momento de carinho com muitos beijos com seu novo affair. De acordo com a revista Quem, a mulher é Leticia Ribeiro, que é nutricionista e estudante de medicina.

Vale lembrar que o casamento de André Resende e Isis Valverde chegou ao fim em fevereiro deste ano. Juntos, eles são pais de Rael, de 3 anos.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

