Filho de Isis Valverde esbanja fofura em dia no aeroporto

Isis Valverde desembarca no Rio de Janeiro com o filho, Rael, após temporada nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 11h17

A atriz Isis Valverde (35) foi fotografada com seu filho, Rael (3), em um aeroporto no Rio de Janeiro na última quarta-feira, 26. Os dois foram vistos enquanto desembarcavam no Brasil após uma temporada morando nos Estados unidos.

O filho da estrela esbanjou fofura ao aparecer sentado na mala de mão da mamãe coruja enquanto eles circulavam pelos corredores do local.

Vale lembrar que Isis Valverde se separou do pai de Rael, o modelo André Resende, no início de 2022.

Isis Valverde encerrou o contrato com a Globo

Há poucos meses, Isis Valverde informou que encerrou o contrato fixo com a Globo. "Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança!", começou.

Na sequência, ela falou sobre os frutos colhidos nesses anos todos. "Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer!".

Por fim, Isis comentou que essa não é uma despedida. "Mas, esse texto não é um adeus e sim um “até breve”, as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão!!! Ass: Sua menina, Isis", concluiu.