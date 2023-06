Isis Valverde encanta ao compartilhar momentos ao lado do filho: “Lindo esse amor”

A atriz Isis Valverde deixou seus seguidores encantados ao compartilhar um vídeo com diversos momentos ao lado do filho Rael

Neste sábado, 3, Isis Valverde deixou seus seguidores encantados ao compartilhar em seu Instagram alguns momentos ao lado do filho Rael. Mãe e filho curtiram um passeio pelos parques da Universal em Orlando, nos Estados Unidos.

No clipe, o menino se divertia com a mãe em diversas atrações do parque. Isis e Rael interagiram com diversos personagens do parque e mostraram o passeio. A atriz ainda levou o fruto do seu relacionamento com o ex-marido André Resende em um carrinho.

“Promete ser pra sempre meu menino. Me deixar cantar pra te fazer dormir. Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre. Eu te amo infinito”, se declarou Isis para o filho na legenda da postagem.

Os seguidores da atriz adoraram o clipe e rasgaram elogios nos comentários do post! “Isis linda, sonho em um dia conhecer você. Sempre acompanhei seus trabalhos na TV. Você é muito especial, sou fã de carteirinha, o amor que você demostra pelo seu bebê é a coisa mais linda do mundo. Parabéns, que Deus abençoe grandemente”, escreveu uma fã. E Isis respondeu: “Que mensagem linda! Muito obrigada pelo carinho, viu?”.

Outra seguidora ainda comentou: “Mas é muito lindo esse amor, né Isis? Tenho dois pequenos por aqui e são minha vida”. E a atriz novamente interagiu: “É inexplicável”. “Coisa linda”, ainda elogiou outra admiradora.

Ainda nesta semana, Isis surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos com o filho. Os fãs da artista apontaram a semelhança do filho com sua mãe nos comentários do post.

Novo amor!

Recentemente, Isis comentou sobre seu novo namorado, o empresário Marcus Buaiz. A atriz começou a se relacionar com Marcus um ano após seu divórcio com o diretor André Resende.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, disse Isis em entrevista à coluna da jornalista Patrícia Kogut.