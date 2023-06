Isis Valverde exibe registro com o filho e semelhança impressiona: “Igual a mãe”

Atriz Isis Valverde encanta seguidores ao abrir de álbum de fotos em viagem com o filho, o pequeno Rael

A atriz Isis Valverde usou as redes sociais nesta sexta-feira, 02, para compartilhar o álbum de fotos de uma viagem super especial com o seu único herdeiro, Rael, que tem apenas quatro aninhos. A mamãe coruja levou o menino, que é fruto do relacionamento com o modelo André Resende, para curtir os parques em Orlando.

Isis abriu o álbum com uma selfie ao lado do filho, que aparece super sorridente, pronto para curtir todas as atrações. Na sequência, a beldade incluiu algumas fotos se divertindo nos parques, incluindo o look eleito para ocasião: uma calça jeans de cintura baixa, um body de manga longa preta e tênis branco para manter o conforto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

“Dia divertido no parque com Rael”, Isis escreveu na legenda da publicação. Mas um detalhe em específico chamou atenção: a semelhança entre mãe e filho. Os seguidores da musa fizeram questão de comentar: “Sua cara!”, escreveu uma seguidora, “Lindo igual a mãe”, disse outra. “Sorriso igual”, disse mais uma.

Isis até brincou com um dos comentários e disse: “Somos gêmeos”. Outra fã escreveu que Rael era a cara da mãe e ela também concordou: “Todo mundo diz isso”. “Muito amor”, disse outra seguidora e Isis completou: “Amor que transborda”, a atriz se derreteu pelo filho único.

Vale lembrar que Isis e André, o pai de Rael, se relacionaram entre junho de 2018, até fevereiro de 2022, quando anunciaram a separação. Mas o coração da atriz já tem um novo dono! Recentemente, ela engatou um novo relacionamento com o empresário bilionário Marcus Buaiz, ex-marido da cantora Wanessa.

