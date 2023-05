Com decotão, Rafa Kalimann aposta em conjunto chique e ganha elogios da web: ''Musa''

Influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann rouba a cena ao surgir deslumbrante com look elegante para noitada com amigos em SP

A influenciadora digital Rafa Kalimann (30) deixou os seguidores babando nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 11, ao abrir álbum de fotos de noite com amigos!

Curtindo dias em São Paulo, a apresentadora usou seu perfil no Instagram para mostrar o look escolhido para ir a um restaurante japonês na capital paulista.

Esbanjando elegância com os cabelos presos e um batom vermelho, a artista, que está participando do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, posou usando um conjuntinho de calça e blazer em tom rosa bem clarinho e roubou a cena com um ousado quase até o umbigo.

"Noite com os meus ontem", escreveu Kalimann na legenda da postagem, recebendo uma chuva de elogios dos fãs nos comentários. "Linda demais, credo", exaltou Cleo. "Chic", disse Thais Braz. "Completamente musa", falou Manuela Xavier. "Deusa", destacou Mileide Mihaile.

Vale lembrar que Rafa Kalimann está vivendo um novo amor após o término com o ator José Loreto (38). Ela decidiu manter a discrição sobre seu novo relacionamento, mas surpreendeu ao abrir uma rara exceção e revelar alguns detalhes do namoro com o empresário Antônio Bernardo Palhares.

Confira as fotos de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann exibe corpão em look decotado e com transparência

A influenciadora digital Rafa Kalimann encantou os fãs na noite de segunda-feira, 08, ao exibir sua produção impecável para noitada em São Paulo!

Em seu feed no Instagram, a apresentadora e ex-BBB compartilhou uma série de fotos em que aparece usando um vestido midi preto. Apostando no carão, a famosa posou deslumbrante com o look com recortes estratégicos na cintura e transparente, deixando à mostra suas curvas e um shortinho por baixo do modelito. Em um dos registros, Rafa posou com a amiga e influenciadora Bruna Santana, irmã do cantor sertanejo Luan Santana (32).