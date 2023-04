Rafa Kalimann abre detalhes de namoro com empresário: ‘Muita luz’

Ex-BBB Rafa Kalimann surpreende seguidores e revela onde conheceu o novo namorado

A influenciadora digital Rafa Kalimann (30) decidiu manter a discrição sobre seu novo relacionamento. Mas nesta sexta-feira, 28, a ex-BBB surpreendeu seus seguidores ao abrir uma rara exceção e usar suas redes sociais para revelar alguns detalhes sobre o namoro com o empresário Antônio Bernardo Palhares.

A morena abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram, e recebeu alguns questionamentos sobre a relação. “Primeiro, você emana muita luz e o seu namorado parece que tem muita [luz] também!”, elogiou o seguidor, que continuou: “Onde vocês se viram pela primeira vez?”, ele indagou.

Rafa, que terminou recentemente com o ator José Loreto, surpreendeu e não apenas respondeu a pergunta, como compartilhou uma foto em que aparece agarradinha com Antônio. De óculos escuros, a morena posa ao lado do namorado em meio a uma paisagem paradisíaca. “Muita”, ela disse sobre a luz e revelou que conheceu o amado na Bahia.

Rafa Kalimann abre detalhes de novo relacionamento - Reprodução/Instagram

Além de falar sobre seu novo relacionamento, a morena também revelou que está em uma ótima fase em sua vida pessoal: “Você tá feliz real, né? Tenho sentido você tão leve, tão serena, seus olhos dizem muito, sabia?”, perguntou um fã. Rafa, que está participando do quadro ‘Dança dos Famosos’, no ‘Domingão com Huck’, confirmou.

Rafa Kalimann assume romance ao postar primeiro clique do affair:

Essa não foi a primeira vez que Rafa Kalimann publicou um clique com o novo namorado! Em meados de abril, a influenciadora confirmou o affair ao publicar uma foto acompanhada do empresário em seu Instagram, depois de diversos flagras dos dois juntinhos em diferentes ocasiões.

Antônio Bernardo Palhares aparece segurando uma mochila enquanto andava pela rua no registro compartilhado pela ex-BBB. Na legenda, a influenciadora fez mistério, mas falou sobre amor: "Espalhe amor acima de tudo, ele sabe o caminho de volta", ela escreveu.