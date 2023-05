Rafa Kalimann exibe corpão em look decotado e com transparência: ''Que mulher''

Fazendo carão, influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann aposta em vestido preto com recortes estratégicos, decote e transparência e arranca elogios dos fãs

A influenciadora digital Rafa Kalimann (30) deixou os seguidores babando na noite de segunda-feira, 08, ao exibir sua produção impecável para noitada em São Paulo!

Em seu feed no Instagram, a apresentadora e ex-BBB compartilhou uma série de fotos em que aparece usando um vestido midi preto. Apostando no carão, a famosa posou deslumbrante com o look com recortes estratégicos na cintura e transparente, deixando à mostra suas curvas e um shortinho por baixo do modelito.

Em um dos registros, Rafa posou com a amiga e influenciadora Bruna Santana, irmã do cantor sertanejo Luan Santana (32).

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à artista. "Maravilhosa", "Que mulher, meus amigos", "Só você consegue ser linda, sexy e perfeita", "Um ícone de beleza", "Que vestido deuso!", "Simplesmente perfeita essa mulher", "Mais gata que nunca", "Deusa", "Que arraso", destacaram os admiradores no post.

Confira o look de Rafa Kalimann para noitada em SP:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann abre detalhes do namoro com empresário

A influenciadora digital Rafa Kalimann decidiu manter a discrição sobre seu novo relacionamento. Mas a ex-BBB surpreendeu seus seguidores ao abrir uma rara exceção e usar suas redes sociais para revelar alguns detalhes do namoro com o empresário Antônio Bernardo Palhares.

A morena abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram, e recebeu alguns questionamentos sobre a relação. “Primeiro, você emana muita luz e o seu namorado parece que tem muita [luz] também!”, elogiou o seguidor, que continuou: “Onde vocês se viram pela primeira vez?”, ele indagou.

Rafa, que terminou recentemente com o ator José Loreto, surpreendeu e não apenas respondeu à pergunta, como compartilhou uma foto em que aparece agarradinha com Antônio. “Muita”, ela disse sobre a luz e revelou que conheceu o amado na Bahia.