Com biquíni sem alças, Preta Gil esbanja beleza durante passeio de barco: "Energias renovadas"

A cantora Preta Gil colocou seu corpão para jogo ao posar de biquíni durante um passeio de barco ao lado da neta

Preta Gil (48) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao exibir sua silhueta durante um passeio de barco nesta quarta-feira, 4.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a cantora aparece usando um biquíni branco, sem alças, enquanto renovava o bronze. A artista estava acompanhada da neta, Sol de Maria (7), e do filho, Francisco Gil.

Ao postar o vídeo, a artista contou que já estava com a energia renovada para aproveitar o ano. "O ano não poderia ter começado melhor. Eu junto com os meus xodós!!! Energias renovadas para 2023", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a famosa. "Família linda", disse uma seguidora. "Minha musa", escreveu outra. "Maravilhosa. Deus abençoe você e sua família", falou uma fã. "Ela é perfeita e que corpaço", comentou mais uma.

Confira o vídeo de Preta Gil durante seu passeio de barco:

Clique de lingerie

Preta Gil recebeu elogios nas redes sociais ao colocar a sua beleza natural para jogo. A cantora aproveitou um momento tranquilo em um quarto de hotel na cidade de São Paulo para registrar novas fotos nas redes sociais. Ela surgiu apenas com uma lingerie de renda amarela enquanto observava a paisagem pela janela do quarto. Na foto, a famosa exibiu a sua silhueta impecável e recebeu vários elogios nos comentários.

