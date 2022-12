Preta Gil seduz os fãs ao surgir apenas de lingerie de renda em hotel

Preta Gil ostenta a sua beleza natural ao posar com lingerie amarela enquanto aproveitava um momento tranquilo em um quarto de hotel na cidade de São Paulo

A cantora Preta Gil (48) recebeu elogios nas redes sociais ao colocar a sua beleza natural para jogo. Nesta quinta-feira, 15, a musa aproveitou um momento tranquilo em um quarto de hotel na cidade de São Paulo para registrar novas fotos nas redes sociais.

Desta vez, a artista surgiu apenas com uma lingerie de renda amarela enquanto observava a paisagem pela janela do quarto. Na foto, ela exibiu a sua silhueta impecável e recebeu vários elogios nos comentários.

“Maravilhosa”, disse um seguidor. “Poderosa”, afirmou outro. “Tá muito linda essa silhueta”, declarou mais um. “Você é demais! Me inspira a ser mais feliz e desapegar de padrões. Deus te abençoe”, comentou outro.

Preta Gil faz cirurgia no joelho

Há pouco tempo, a cantora Preta Gil passou por uma cirurgia no joelho. Nas imagens feitas por seu marido, Rodrigo Godoy (33), Preta apareceu sentada na varanda da sua casa, usando um look todo laranja, e mostrando o joelho que foi operado. A artista contou que em breve estará recuperada para se preparar para o Bloco da Preta 2023.

"Eu e Estrela fazendo pose pro papai @rodrigogodoy_ !!! Toda trabalhada no coração pra dizer que estou me recuperando da cirurgia do joelho, me cuidando, quietinha em casa e acolhida de muito amor!!! Em breve joelhinho 100%, pois o @blocodapreta 2023 vem aí!!!! #blocodapreta2023", escreveu ela na legenda da publicação.