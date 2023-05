Com biquíni fininho, Gabi Martins ostenta curvas impecáveis ao dançar à beira da piscina: "Perfeita"

A cantora Gabi Martins chamou a atenção ao exibir suas curvas impecáveis enquanto dança apenas de biquíni fio-dental

Gabi Martins(26) impressionou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 6, ao compartilhar um vídeo esbanjando beleza e sensualidade.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 20 ostentou suas curvas impecáveis ao surgir dançando a música Nu, da cantora Anitta, em parceria com o duo Hitmaker.

Na gravação, a artista surge usando um biquíni fio-dental, enquanto faz a coreografia à beira da piscina. "Só quero te beijar", escreveu a loira, que está solteira desde o fim de seu relacionamento com Lincoln Lau, após ela descobrir uma traição.

A beleza e a performance de Gabi chamou a atenção dos internautas. "Perfeita", disse uma seguidora. "Dança muito", comentou outra. "Mulher maravilhosa", falou uma fã. "Uma das mulheres mais linda que existe neste mundo. E uma cantora maravilhosa", afirmou mais um.



Confira o vídeo de Gabi Martins dançando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Momentos de terror

A cantora Gabi Martins viveu momentos de tensão durante uma viagem para Belo Horizonte, em Minas Gerais, na última sexta-feira, 28. Ela contou que encarou um temporal enquanto estava na estrada com seu motorista e ainda recebeu a notícia de que suas amigas, com quem ela iria viajar naquele dia, sofreram um acidente de carro.

"Eu nunca vi isso na minha vida, parecia que era um tornado. Uma ventania absurda, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto... Nunca vi isso na minha vida, foi Deus que fez aquele carro onde eu estava conseguir chegar inteiro aqui. Eu estava com muito, muito medo. Foi um grande livramento [...]".

Por fim, ela contou sobre o acidente das amigas. "Elas foram mais cedo e uma carreta bateu no carro delas. Então assim, graças a Deus elas estão bem, mas de verdade, quando sua intuição diz, escute", afirmou.

