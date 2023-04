Gabi Martins revela momento de terror na estrada: 'Muito medo'

Gabi Martins faz desabafo ao saber do acidente de carros das amigas e seu medo ao estar na estrada durante temporal: 'Árvores caindo'

A cantora Gabi Martins (26) viveu momentos de tensão durante uma viagem para Belo Horizonte, em Minas Gerais, na última sexta-feira, 28. Ela contou que encarou um temporal enquanto estava na estrada com seu motorista e ainda recebeu a notícia de que suas amigas, com quem ela iria viajar naquele dia, sofreram um acidente de carro.

Nos stories do Instagram, a artista contou que marcou uma viagem com as amigas para ir a um evento em Belo Horizonte. Ela viajar no carro de suas amigas, mas teve um imprevisto e foi em outro horário com seu motorista. Então, na estrada, ela pegou uma forte chuva e se assustou com a força da natureza naquele momento. Inclusive, ela descobriu que suas amigas sofreram um acidente de carro, quando um caminhão bateu no veículo delas, mas elas estão bem.

"Eu nunca vi isso na minha vida, parecia que era um tornado", disse ela, e completou: "Uma ventania absurda, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto... Nunca vi isso na minha vida, foi Deus que fez aquele carro onde eu estava conseguir chegar inteiro aqui. Eu estava com muito muito medo. Foi um grande livramento".

"Eu escutava o barulho das árvores caindo. Minha irmã me ligou falando para eu voltar. Eu estava sentindo que não era para ir... Nunca passei por isso na minha vida e olha que eu pego muita estrada. Estava tudo branco, tudo alagado. Foi surreal. Estou me recuperando, foi muito pesado. Estava com medo de as árvores caírem no carro", continuou.

Por fim, ela contou sobre o acidente das amigas. "Elas foram mais cedo e um carreta bateu no carro delas. Então assim, graças a Deus elas estão bem, mas de verdade, quando sua intuição diz, escute", afirmou.

Gabi Martins faz desabafo após o término

A cantora Gabi Martins (26) usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma reflexão em meio ao término de namoro. Depois do fim do relacionamento com o gamer Lincoln Lau, a famosa abriu o coração e publicou um desabafo em seu perfil no Instagram falando sobre culpa, aceitação e amor-próprio.

"Eu me perguntei muitas vezes onde eu havia errado, o que eu havia feito para isso acontecer. Até eu entender que ninguém muda ninguém. Você não veio para ensinar alguém o básico. Cada um oferece aquilo que tem. Não se culpe. Se desculpe por ter sido tão foda, tão mulher, tão madura. Eu quero te dizer que você é incrível. Você merece ser amada por completo. Quando você se amar em primeiro lugar, você entende que qualquer lugar onde você não se sente valorizada, você se retira. Eu escolhi me amar", escreveu ela.