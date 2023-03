Gabi Martins faz desabafo após término conturbado: ''Cada um oferece aquilo que tem''

Ex-BBB Gabi Martins posa de lingerie em selfie e compartilha reflexão após término de namoro em meio a acusações de traição

A cantora Gabi Martins (26) usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma reflexão em meio ao término de namoro turbulento.

Na noite de quarta-feira, 29, a ex-BBB publicou uma série de três cliques em que aparece em selfie no espelho, usando um conjunto preto de top e shortinho e deixando à mostra seu corpão.

Depois do fim do relacionamento com o gamer Lincoln Lau, em meio a acusações de traição, a famosa abriu o coração e publicou um desabafo em seu perfil no Instagram falando sobre culpa, aceitação e amor-próprio.

"Eu me perguntei muitas vezes onde eu havia errado, o que eu havia feito para isso acontecer. Até eu entender que ninguém muda ninguém. Você não veio para ensinar alguém o básico. Cada um oferece aquilo que tem", iniciou ela.

"Não se culpe. Se desculpe por ter sido tão foda, tão mulher, tão madura. Eu quero te dizer que você é incrível. Você merece ser amada por completo. Quando você se amar em primeiro lugar, você entende que qualquer lugar onde você não se sente valorizada, você se retira. Eu escolhi me amar", escreveu ainda Gabi.

Confira o desabafo de Gabi Martins na web:

Gabi Martins faz denúncia grave contra o ex-namorado

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

A cantora Gabi Martins fez novas revelações sobre o ex-namorado, o gamer Lincoln Lau. Em entrevista ao Fofocalizando exibido na quinta-feira, 23, ele disse que o rapaz chegou a simular a própria morte. “Ele simulou um suicídio e ficou desaparecido por 12 horas. Ele pediu para apagar as fotos antigas, senão, ia parar de tomar os remédios", disse ela, ainda abalada com tudo que viveu.

Ela acusou o rapaz de querer um relacionamento só de aparência. “Eu não queria viver um relacionamento exposto na internet... Ele tinha a senha do meu celular e eu tinha a senha do celular dele”, contou a sertaneja.

