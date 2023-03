Gabi Martins faz denúncia gravíssima contra o ex em programa de TV: "Ele pediu"

Gabi Martins faz denúncia gravíssima durante o 'Fofocalizando' desta quinta-feira, 23

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

A cantora Gabi Martins fez novas revelações sobre o ex-namorado, o gamer Lincoln Lau. Em entrevista ao Fofocalizando exibido nesta quinta-feira, 23, ele disse que o rapaz chegou a simular a própria morte.

“Ele simulou um suicídio e ficou desaparecido por 12 horas. Ele pediu para apagar as fotos antigas, senão, ia parar de tomar os remédios”, disse ela ainda muito abalada com tudo o que viveu.

Ela acusou o rapaz de querer um relacionamento só de aparência. “Eu não queria viver uma relacionamento exposto na internet... Ele tinha a senha do meu celular e eu tinha a senha do celular dele”, contou a sertaneja.



Na conversa, ela também revelou que teve uma atitude inesperada com as roupas deixadas pelo ex-namorado em sua casa. “Eu dei as roupas do Tierry para o porteiro, queria me livrar dele”, afirmou.

Gabi Martins também falou sobre o seu namoro com Tierry e se tem ou não dedo podre para relacionamentos... será?#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/dn3LKeW2nW — Fofocalizando (@pfofocalizando) March 23, 2023

Gabi Martins choca ao revelar conversas com ameaças de ex-namorado

Nesta sexta-feira, 18, após descobrir as traições do ex com uma mulher, a ex-BBB fez um desabafo chorando e lamentando o desrespeito que tem vivido.

Além de ter sido traída por ele, a artista revelou que nos últimos meses estava sendo vítima de uma relação abusiva, visto que o gamer fazia algumas ameaças a ela e pedia que mudasse seu comportamento, forma de vestir, entre outras coisas de sua intimidade.

Para provar o que estava dizendo, Gabi Martins compartilhou prints das conversas com Lincoln Lau em um aplicativo de mensagens: "Essa foi uma das ameaças, chantagens que ele fazia que eu apagasse fotos e vídeo de relacionamentos de 2 anos atrás. Eu não vou dizer o que ele mostrou aqui para preservar ele. É só uma pequena amostra do que ele fazia comigo o tempo todo", comentou a loira.

"Outra chantagem e ameaça para eu apagar todas as fotos de ex e vídeos", mostrou mais do que ele fazia. "Pedi para ele fazer terapia, arrumei psicóloga e psquiatra mas ele nunca levou a sério, o tratamento sempre me chantageava", contou a famosa.