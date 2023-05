Ex-BBB Gabi Martins ostenta corpaço ao surgir de biquíni em fotos: ''Nenhum defeito''

Solteira, cantora Gabi Martins abre álbum de fotos do feriado, ostenta corpaço escultural de biquíni e faz reflexão nas redes sociais

A cantora mineira Gabi Martins (26) usou as redes sociais na segunda-feira, 01, e encantou os seguidores ao mostrar como foi seu feriado.

Em sua conta oficial no Instagram, a ex-BBB abriu um álbum de fotos em que aparece usando biquínis cavados e exibindo suas curvas. Em alguns registros, ela aparece com cachorrinhos, além de posar com a família, durante passeio de barco, tomando sol na areia de uma praia e curtindo show de Zé Neto e Cristiano.

No último clique da sequência, a famosa compartilhou uma reflexão, que dizia: "Cair em si não é tropeço, é voo"."Feriadin de amor", escreveu Gabi Martins na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da loira. "Meu Deus, que mulher", "Um arraso", "Perfeita", "Essa não tem nenhum defeito, viu?", "Seus olhos guardam tantas coisas, mas a principal delas é a pureza do seu coração e da sua alma", "Muito linda", disseram.

"Cair em si não é tropeço, é voo", compartillhou ainda.

Recentemente, Gabi roubou a cena ao posar quase nua em um ensaio fotográfico. Nas imagens, ela aparece usando apenas um sobretudo branco sem nada por baixo.

Confira as fotos de Gabi Martins de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi Martins revela momento de terror na estrada

A cantora Gabi Martins viveu momentos de tensão durante uma viagem para Belo Horizonte, em Minas Gerais, na última sexta-feira, 28. Ela contou que encarou um temporal enquanto estava na estrada com seu motorista e ainda recebeu a notícia de que suas amigas, com quem ela iria viajar naquele dia, sofreram um acidente de carro.

Nos stories do Instagram, a artista contou que marcou uma viagem com as amigas para ir a um evento em Belo Horizonte. Ela viajar no carro de suas amigas, mas teve um imprevisto e foi em outro horário com seu motorista. Então, na estrada, ela pegou uma forte chuva e se assustou com a força da natureza naquele momento.

"Eu nunca vi isso na minha vida, parecia que era um tornado", disse ela, e completou: "Uma ventania absurda, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto... Nunca vi isso na minha vida, foi Deus que fez aquele carro onde eu estava conseguir chegar inteiro aqui. Eu estava com muito, muito medo. Foi um grande livramento".