Chay deixa fãs babando ao publicar foto depois de treinar

Ator de Travessia, Chay Suede, aparece depois de treinar e deixa fãs sem ar

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 21h30

Nesta sexta-feira, 21, o ator Chay Suede (30) decidiu deixar seus fãs sem ar ao exceder os limites da beleza. Em suas redes sociais, o protagonista de Travessia mostrou um pouco de como fica após o final de seu treino de luta.

“Teve”, escreveu o ator, na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele aparece suado, de regata preta e boné, com luvas de boxe, ostentando seus músculos definidos, que acabou deixando seus fãs babando no corpão de Chay.

A publicação deixou seus seguidores malucos. “Chay Suado”, brincou uma seguidora, com o nome do ator. “Parabéns Laura Neiva”, exclamou outra, se referindo a namorada de Chay. Laura, que não deixou de comentar e elogiar o amado: “Um grande gostoso”.

Veja a publicação de Chay Suede após treinar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chay (@chay)

Par romântico na novela das nove, Jade Picon e Chay Suede treinam juntos

Nesta quarta-feira, 19, o personal trainer de Chay Suede e Jade Picon, Ricardo Lapa, compartilhou a série que a dupla gosta de usar para suar. "Jade gosta de treino intenso, de suar e de estar sequinha. Ela me falou que precisava ficar assim", disse o treinador.

Par romântico na novela, Chay e Jade são amigos na vida real, e estão treinando juntos recentemente, na academia.