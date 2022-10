Par romântico na novela das nove, Jade Picon e Chay Suede treinam juntos

A influenciadora digital Jade Picon (21) e o ator Chay Suede (30), que interpretam o par romântico Chiara e o Ari da novela das nove da Rede Globo, Travessia, têm uma amizade na vida real e estão treinando juntos na academia.

Nesta quarta-feira, 19, o personal trainer deles, Ricardo Lapa, compartilhou a série da dupla para suar. "Jade gosta de treino intenso, de suar e de estar sequinha. Ela me falou que precisava ficar assim", disse o treinador.

Segundo Ricardo ao Yahoo, o segredo dos exercícios está na intensidade. "O treino da Jade dura em média de 40 minutos a 50 minutos, no máximo. Ela faz exercícios de perna, braço, abdômen, exercícios de corpo inteiro divididos ao longo da semana", detalha.

A barriga tanquinho da ex-BBB também vem chamando atenção. Para conseguir o resultado, não tem receita mágica: "A Jade faz um treino intenso de corpo inteiro em que trabalha bastante o abdômen. Além disso, ela já tem a genética para ter o abdômen naquele formato. É um conjunto de coisas", explica Ricardo.

Na trama, Chiara e Ari já mostraram que têm química. E nos bastidores, a relação de Chay e Jade é de amizade. O ator elogiou a colega de cena em sua estreia como atriz na novela, ao Gshow.

"Está sendo ótimo contracenar com ela, estou aprendendo muito, a gente aprende com todos os atores. Jade traz coisas muito novas e frescas, que surpreendem a mim e a todos. Tenho certeza que vocês também vão ver isso", avisou Chay.

Antes mesmo da escalação de Jade para o folhetim, ele se mostrou um colega disposto a ajudar no que fosse preciso. Também ao Gshow, a influenciadora contou que o ator a tranquilizou durante o teste para o projeto: "Eu estava muito nervosa e ele me ajudou a ficar tranquila dentro do que era possível naquele momento", revelou ela.