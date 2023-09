Camila Queiroz esbanja beleza com look elegante e novo visual: “Belíssima”

A atriz Camila Queiroz esbanjou beleza em fotos que mostrava o novo visual com um look elegante

Neste sábado, 16, Camila Queiroz deixou seus seguidores babando ao surgir esbanjando beleza e exibindo seu novo visual em seu Instagram. Com um look elegante, a atriz recebeu diversos elogios dos seus seguidores.

A estrela da novela “Amor Perfeito” posou para fotos com uma camisa de manga longa transparente. Por baixo, a estrela usava apenas um top. E a artista ainda completou o look com uma longa saia cor vinho.

Camila aproveitou as fotos feitas por João Kpov para mostrar seu novo visual. Na semana passada, a atriz surpreendeu seus seguidores ao publicar um vídeo em suas redes sociais mostrando que havia feito uma mudança radical no seu cabelo e agora estava loira.

Após o anúncio, a apresentadora do programa “Casamento às Cegas Brasil” explicou o motivo do novo visual: “Essa transformação além de muito aguardada por mim, é parte fundamental da história da Sofia, protagonista de Beleza Fatal, minha próxima novela na HBO Max”.

Nos comentários, o marido da atriz, Klebber Toledo reagiu às fotos com emojis apaixonados e de fogo. Quem também reagiu às fotos da atriz com emojis foi a modelo Yasmim Brunet.

Os seguidores da Camila adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Gatíssima”, escreveu uma fã. Outro seguidor elogiou: “Imagina olhar no espelho e ser assim?”. E uma admiradora comentou: “Sonho em ter 1% da sua beleza”.

“Ficou belíssima”, opinou um seguidor. Outra admiradora ainda comentou: “Maravilhosa, talentosa, uma querida e merece todo sucesso! Sou sua fã”. Um perfil de fãs dedicado à Camila também escreveu: “Jamais vou saber superar sua beleza”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Mudanças!

Quem também compartilhou com seus seguidores algumas mudanças no visual foi a irmã do atleta Neymar Jr, Rafaella Santos. A influenciadora retocou a cor dos cabelos e ainda cortou as madeixas na altura do peito. "Novo cabelo", escreveu na legenda do post.

Mas as mudanças não pararam por aí. Nas fotos, a influenciadora aparecia com um look curtinho que deixava sua barriga à mostra. A boa forma foi resultado de uma Lipo Lad feita recentemente pela irmã de Neymar.