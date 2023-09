Rafaella Santos muda o visual, posa com barriga de fora e mostra resultado de lipo LAD

Rafaella Santos acertou a cor do cabelo e cortou o comprimento dos fios. Na web, a irmã de Neymar recebeu elogios de famosos

Rafaella Santos compartilhou o novo visual no Instagram nesta sexta-feira (15). A influenciadora retocou a cor dos fios e cortou as madeixas na altura dos seios, com um leve repicado. "Novo cabelo", escreveu a irmã do jogador de futebol Neymar na legenda.

Nas imagens, Rafaella aparece usando um conjunto de blusa e calça na cor cinza, com camisetinha preta. O look evidenciou a barriga sarada da empresária, que fez uma lipo LAD, técnica conhecida por definir o corpo além de retirar gorduras, no começo do ano. Os seguidores, é claro, encheram a publicação de elogios.

"Amei", afirmou MC Rebecca. "Uau! Belíssima", reagiu Matheus Lisboa. "Linda", disparou Amanda Djehdian. "Mas que musa", destacou Anamara. "Amei", destacou a cantora Gabi Luthai. "Linda", disse Sarah Biancolini, mulher de Kauan, da dupla com Matheus. "Amei", falou Aline Gotschalg.

Mais cedo, Rafaella mostrou aos fãs como era o cabelo sem o mega-hair. Os fios estavam na altura dos ombros. "Primeira vez que mostro realmente meu cabelo sem o megahair. Confesso que estou feliz com desenvolvimento dele, estamos desde dezembro cuidando estou muito feliz com o processo", declarou.

Visual de Rafaella Santos divide web

O momento provocou várias reações entre os internautas. "Nunca vou entender porque esse povo rico podendo usar os melhores produtos tem o cabelo natural tão 'estragado' assim e precisa ficar dependente de mega", refletiu uma.

Outra opiniou que Rafaella deveria deixar as madeixas crescerem naturalmente. "Eu fico pensando o que pesou na cabeça dela quando acabou com a beleza natural para se tornar tão artificial assim", criticou a usuária.

Uma terceira reprovou os procedimentos estéticos feitos pela blogueira. "Se ela soubesse como é bonita, não ficaria se enchendo de PMMA, preenchimento labial, apliques cafonerrímos, photoshop e roupas cafonas... ela é linda e deveria saber que para tudo na vida menos é mais", avaliou.